/मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात का बड़ा एक्शन, रेड में जब्त नकदी से 3 लाख रुपये चुराने वाले चारों सिपाही सस्पेंड

जांच में दोषी मिले चारों सिपाही

घटना की गंभीरता को देखते हुए चारों सिपाहियों को निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया था. उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) प्रीतीश कुमार को जांच पदाधिकारी और पु.अ.नि. सौरभ कुमार आजाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया. जांच में उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद चारों सिपाहियों को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और मनमानेपन का दोषी पाया गया. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, उनका यह कृत्य पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला और भ्रष्ट आचरण को दर्शाने वाला है. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976, बिहार पुलिस एक्ट-2007, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 और पुलिस हस्तक नियम-824 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए चारों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.