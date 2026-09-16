/मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात का बड़ा एक्शन, रेड में जब्त नकदी से 3 लाख रुपये चुराने वाले चारों सिपाही सस्पेंड

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Motihari News: मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार, मनमानेपन और अवांछित आचरण के खिलाफ बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है. रेड के दौरान जब्त की गई नकदी में से रुपये गायब करने के आरोप में चार पुलिस सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बर्खास्त किए गए सिपाहियों में सिपाही 940 संतोष कुमार, सिपाही 672 गौतम कुमार यादव, सिपाही 633 कृष्ण कुमार और सिपाही 14 ओमप्रकाश शामिल हैं.
19 लाख की ठगी के मामले में हुई थी छापेमारी
मामला गोविंदगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया गांव का है. गांव निवासी अमरेश पांडेय के घर पर जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के मोहनजी गुप्ता से जालसाजी और ठगी के जरिए 19 लाख रुपये नकद, दो मोबाइल और एक सोने की चेन छीन ली गई थी. इस संबंध में गोविंदगंज थाना में कांड संख्या 280/2025 दर्ज किया गया था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने 21 नवंबर 2025 की रात मामले के प्राथमिक अभियुक्त चंदन सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की. इस दौरान 4.15 लाख रुपये नकद, 10 सोने की बिस्कुट और एक सोने की चेन बरामद की गई थी.
बरामद 4.15 लाख में से 3 लाख रुपये छिपाने का आरोप
छापेमारी दल में शामिल चारों सिपाहियों पर आरोप है कि उन्होंने बरामद की गई राशी वाले बैग से तीन लाख रुपये गायब कर उन्हें पुलिस गाड़ी में छिपा दिया था. कड़ाई से पूछताछ करने पर सिपाहियों ने रुपये छिपाने की बात स्वीकार की, जिसके बाद राशी बरामद कर विधिवत जब्ती सूची तैयार की गई. इसके बाद गोविंदगंज थानाध्यक्ष पु.नि. राजकुमार मिश्रा के आवेदन पर साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) थाना में कांड संख्या 691/2025 के तहत BNS की धारा 303(2) और 317(2) में मामला दर्ज किया गया. चारों सिपाहियों को मौके पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
जांच में दोषी मिले चारों सिपाही
घटना की गंभीरता को देखते हुए चारों सिपाहियों को निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया था. उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) प्रीतीश कुमार को जांच पदाधिकारी और पु.अ.नि. सौरभ कुमार आजाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया. जांच में उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद चारों सिपाहियों को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और मनमानेपन का दोषी पाया गया. पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, उनका यह कृत्य पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला और भ्रष्ट आचरण को दर्शाने वाला है. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976, बिहार पुलिस एक्ट-2007, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 और पुलिस हस्तक नियम-824 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए चारों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.