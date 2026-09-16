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मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात का बड़ा एक्शन, रेड में जब्त नकदी से 3 लाख रुपये चुराने वाले चारों सिपाही सस्पेंड

Motihari News: मोतिहारी में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भ्रष्टाचार और मनमानेपन के आरोप में चार पुलिस सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया. आरोप है कि छापेमारी के दौरान बरामद 4.15 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये गायब कर पुलिस गाड़ी में छिपाए गए थे.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:48 PM IST
मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात का बड़ा एक्शन, रेड में जब्त नकदी से 3 लाख रुपये चुराने वाले चारों सिपाही सस्पेंड
Image Credit: स्वर्ण प्रभात, मोतिहारी SP

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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