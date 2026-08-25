/सस्ते के चक्कर में फंसे खरीदार! मोतिहारी चीनी मिल जमीन मामले में ADM का बड़ा एक्शन, जमाबंदी पर अब होगी कार्रवाई

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Motihari Land News: मोतिहारी चीनी मिल से जुड़ी जमीन खरीदने वालों की परेशानी अब बढ़ती नजर आ रही है. लोग अक्सर सस्ती जमीन के चक्कर में बिना पूरी जानकारी लिए जमीन खरीद लेते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं. मोतिहारी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. मौजा बैरिया के खाता संख्या 109 की जमीन को कई लोगों ने चीनी मिल की जमीन समझकर खरीद लिया. बैरिया क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास होने के कारण इस जमीन की कीमत काफी अधिक है. आरोप है कि भू-माफियाओं ने चीनी मिल से मिलीभगत कर गैरमजरूआ सरकारी जमीन की खरीद- बिक्री कराई.
बताया जा रहा है कि खाता संख्या 109, मौजा बैरिया में करीब 68 खेसरा हैं, जिनमें 500 एकड़ से अधिक सरकारी गैरमजरूआ जमीन शामिल है. इनमें कई लोगों के नाम पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जमाबंदी भी चल रही है. जब इस मामले को लेकर अभियान चलाया गया था, तब मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव ने सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द करने और खाता संख्या 109 की जमीन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देने की बात कही थी. डीएम के निर्देश पर मोतिहारी के सीओ सुनील कुमार ने पत्रांक 2626, दिनांक 11 अगस्त 2026 के माध्यम से जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या 05/26-27 को एडीएम के न्यायालय में भेजा.
हालांकि, सीओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में केवल 38 लोगों की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव शामिल था, जबकि उक्त खाता संख्या में सैकड़ों लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन जमाबंदी चलने की बात सामने आई है. केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 48 लोगों के नाम पर जमाबंदी दर्ज दिखाई दे रही है. मामले की जानकारी मिलने के बाद एडीएम मुकेश सिन्हा ने अपने कंप्यूटर पर खाता संख्या 109, मौजा बैरिया का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया. रिकॉर्ड में करीब 48 जमाबंदी देखकर उन्होंने मोतिहारी अंचल के सीओ से सवाल किया कि बाकी लोगों के नाम रिपोर्ट में क्यों शामिल नहीं किए गए. एडीएम ने तत्काल छूटे हुए लोगों की सूची उसी दिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
एडीएम मुकेश सिन्हा की इस त्वरित कार्रवाई के बाद मामले में हलचल तेज हो गई है. एडीएम ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बगल में खाता संख्या 109, मौजा बैरिया की करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है. आरोप है कि इस सरकारी गैरमजरूआ जमीन को भू-माफियाओं ने चीनी मिल की जमीन बताकर लोगों को बेच दिया. अब जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई शुरू होने के बाद जमीन खरीदने वालों की परेशानी बढ़ सकती है. एडीएम की कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले को लेकर भू-माफियाओं में भी हड़कंप मचने की बात सामने आ रही है.