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सस्ते के चक्कर में फंसे खरीदार! मोतिहारी चीनी मिल जमीन मामले में ADM का बड़ा एक्शन, जमाबंदी पर अब होगी कार्रवाई

Motihari Land News: मोतिहारी के बैरिया में खाता संख्या 109 की सरकारी गैरमजरूआ जमीन की जमाबंदी को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. एडीएम ने रिकॉर्ड की जांच कर छूटे हुए नामों की सूची तत्काल मांगी है. कार्रवाई के बाद जमीन खरीदने वालों और भू-माफियाओं में हड़कंप मचा है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 25, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:57 PM IST
सस्ते के चक्कर में फंसे खरीदार! मोतिहारी चीनी मिल जमीन मामले में ADM का बड़ा एक्शन, जमाबंदी पर अब होगी कार्रवाई
Image Credit: सस्ते के चक्कर में फंसे खरीदार! मोतिहारी चीनी मिल जमीन मामले में ADM का बड़ा एक्शन

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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