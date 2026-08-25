/सस्ते के चक्कर में फंसे खरीदार! मोतिहारी चीनी मिल जमीन मामले में ADM का बड़ा एक्शन, जमाबंदी पर अब होगी कार्रवाई

हालांकि, सीओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में केवल 38 लोगों की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव शामिल था, जबकि उक्त खाता संख्या में सैकड़ों लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन जमाबंदी चलने की बात सामने आई है. केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 48 लोगों के नाम पर जमाबंदी दर्ज दिखाई दे रही है. मामले की जानकारी मिलने के बाद एडीएम मुकेश सिन्हा ने अपने कंप्यूटर पर खाता संख्या 109, मौजा बैरिया का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया. रिकॉर्ड में करीब 48 जमाबंदी देखकर उन्होंने मोतिहारी अंचल के सीओ से सवाल किया कि बाकी लोगों के नाम रिपोर्ट में क्यों शामिल नहीं किए गए. एडीएम ने तत्काल छूटे हुए लोगों की सूची उसी दिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.