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बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिली है. मोतिहारी के सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो तस्वीर सामने आई है, वह इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. सरकारी अस्पताल में टूटी हुई हड्डी के इलाज के लिए जरूरी स्प्लिंट या ऑर्थोपेडिक सामग्री तक उपलब्ध नहीं है. ऐसे में डॉक्टरों ने मरीज के पैर को बेकार पड़े कार्टून के सहारे बांधकर प्राथमिक उपचार किया और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मोतिहारी के सुगौली में सड़क दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए थे. सभी घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था. एक गंभीर रूप से घायल युवक, जिसके पैर में बुरी तरह चोट लगी थी, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इलाज के लिए कार्टून का सहारा लिया. सहारे के लिए पैर पर कार्टून का बांधना न सिर्फ बेतुका है, बल्कि मेडिकल के नजरिए से भी गलत है. फिर भी, यह मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वही विभाग जहां शराब पीने की पुष्टि लोगों से मुंह से हवा फुकवाकर की जाती थी. हमने पहले उस तरीके का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद ब्लो-ऑन-पेपर यानी कागज पर फूक मारने वाला तरीका बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का एक नया जुगाड़ सामने आया है, जो चर्चा का विषय बन गया है.
पटना PMCH का निरीक्षण
बता दें कि अभी हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना PMCH का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया. मरीजों ने भी स्वास्थ्य मंत्री से कई शिकायतें की. पीएमसीएच के प्राचार्य भी गायब थे और जब उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. मामले में निशांत कुमार ने एक्शन लिया और गुरुवार (25 जून, 2026) को डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह को हटा दिया गया और उनकी जगह पर डॉ गीता सिन्हा को पीएमसीएच का प्रिसिंपल बनाया गया है.