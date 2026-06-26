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मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग का नया 'जुगाड़': डॉक्टर ने टूटे पैर पर बांध दिया कार्टून, सरकारी दावों की खुली पोल!

Motihari Health Department: बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर सवाल उठे हैं. यह मामला मोतिहारी के सुगौली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का है, जहां फ्रैक्चर से पीड़ित एक मरीज का इलाज कार्टून का इस्तेमाल करके किया गया. इस घटना ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:49 AM IST
मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग का नया 'जुगाड़': डॉक्टर ने टूटे पैर पर बांध दिया कार्टून, सरकारी दावों की खुली पोल!
Image Credit: मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग का नया &#039;जुगाड़&#039; (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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