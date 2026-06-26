क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मोतिहारी के सुगौली में सड़क दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए थे. सभी घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था. एक गंभीर रूप से घायल युवक, जिसके पैर में बुरी तरह चोट लगी थी, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इलाज के लिए कार्टून का सहारा लिया. सहारे के लिए पैर पर कार्टून का बांधना न सिर्फ बेतुका है, बल्कि मेडिकल के नजरिए से भी गलत है. फिर भी, यह मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वही विभाग जहां शराब पीने की पुष्टि लोगों से मुंह से हवा फुकवाकर की जाती थी. हमने पहले उस तरीके का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद ब्लो-ऑन-पेपर यानी कागज पर फूक मारने वाला तरीका बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का एक नया जुगाड़ सामने आया है, जो चर्चा का विषय बन गया है.