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शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली तस्वीर: मोतिहारी में गुरुजी की 'चिकन-शराब' वाली महफिल, विभाग में मचा हड़कंप

Motihari News: मोतिहारी के आदापुर प्रखंड स्थित UMS उचीडीह स्कूल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें शिक्षक क्लासरूम में बैठकर चिकन पार्टी करते और शराबबंदी का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं. शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकतों ने विभाग की गाइडलाइन और शिक्षकों की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, अब कार्रवाई को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:28 PM IST

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शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली तस्वीर: मोतिहारी में गुरुजी की 'चिकन-शराब' वाली महफिल, विभाग में मचा हड़कंप
शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली तस्वीर: मोतिहारी में गुरुजी की 'चिकन-शराब' वाली महफिल, विभाग में मचा हड़कंप

Motihari News: बिहार में शिक्षा विभाग समय-समय पर शिक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी करता रहता है, जिसके पीछे विभाग का उद्देश्य रहता है कि सरकारी शिक्षक छात्रों को सही ढंग से शिक्षा और संस्कार प्रदान करें. बिहार में कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो विभाग के मापदंडों को तो छोड़िए, नैतिकता का भी ख्याल नहीं रखते. उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं रहता है कि जैसे वो करते हैं, वैसा ही स्कूल के बच्चे भी सीखते हैं. इसी बीच मोतिहारी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां शिक्षा के मंदिर में ही गुरु जी नियमों और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं.

मोतिहारी में शिक्षा के मंदिर में गुरु जी की चिकन पार्टी का वीडियो सामने आया है. वीडियो आदापुर प्रखंड के UMS उचीडीह स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल के आधा दर्जन शिक्षक क्लास रूम में बैठकर न सिर्फ चिकन पार्टी कर रहे हैं, बल्कि शराबबंदी का मखौल भी उड़ाते नजर आ रहे हैं.

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चिकन की कड़ाही को इतने गर्व से दिखाकर वीडियो बनाया जा रहा है कि जैसे कोई मेडल हासिल कर लिया हो. हद तो यह भी है कि पार्टी के दौरान शिक्षा के मंदिर में गुरु जी शराब भी खोज रहे हैं. कोई पूछ रहा है कि शराब है या नहीं, तो कोई पहले शराब चलाने की बात कर रहा है. मतलब साफ है कि भोज में शामिल गुरु जी की फौज को न तो विभाग का डर है और न ही नैतिकता का ख्याल है, शराबबंदी की तो बात ही छोड़िए.

चिकन पार्टी में शामिल गुरु जी को अब यह भी याद नहीं है कि वो ऐसी किसी पार्टी में शामिल हुए थे. जब जी न्यूज ने पार्टी में शामिल शिक्षक संजय से जानना चाहा कि किस बात की पार्टी चल रही थी, जिसमें शराब परोसने की बात भी हो रही थी, तो उन्हें यह तक याद नहीं रहा कि उनका वीडियो बन गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि स्कूल में चिकन पार्टी करने और शराब पिलाने की बात करने वाले शिक्षकों पर क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर किसी एक को बलि का बकरा बनाकर बाकी को छोड़ दिया जाता है.

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