/मोतिहारी में शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, पूर्व प्रमुख पर गंभीर आरोप, आक्रोशित भीड़ ने JCB समेत कई वाहन फूंके

विवाद का कारण

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत करीब एक साल पहले मनरेगा योजना के तहत बनकट से सिसवा के बीच बन रही सड़क निर्माण के दौरान हुई थी. आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए शिक्षक शमशाद आलम के खेत से मिट्टी काटी गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था. इसके बाद शिक्षक ने मनरेगा पीओ, बीडीओ, सीओ, डीडीसी, डीएम और एसपी सहित कई अधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के बाद यह बात सामने आई थी कि मनरेगा कार्यों में स्थानीय स्तर पर ही मिट्टी काटी जाती है. मनरेगा अधिकारी की तरफ से शिक्षक की खेत को समतल कराने का आश्वासन दिया गया था. शिकायतकर्ता शिक्षक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और लगातार कानूनी व प्रशासनिक दबाव बना रहे थे. जिसके बाद पूर्व प्रमुख ने भी शिक्षक शमशाद की कमजोरियों को खंगालना शुरू कर दिया था.