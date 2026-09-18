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मोतिहारी में शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, पूर्व प्रमुख पर गंभीर आरोप, आक्रोशित भीड़ ने JCB समेत कई वाहन फूंके

Motihari News: मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के शिक्षक शमशाद आलम की पिटाई के बाद मौत हो गई. परिजनों ने पूर्व प्रमुख चमन और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:08 AM IST
मोतिहारी में शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, पूर्व प्रमुख पर गंभीर आरोप, आक्रोशित भीड़ ने JCB समेत कई वाहन फूंके
Image Credit: मोतिहारी में शिक्षक की पीट-पीटकर हत्या, पूर्व प्रमुख पर गंभीर आरोप (zee media)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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