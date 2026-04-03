मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से एक की मौत, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

Motihari News: मोतिहारी जिले में एक बार फिर जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि लगातार हो रही मौतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर न तो प्रभावी इलाज की व्यवस्था की गई है और न ही पीड़ितों को समय पर उचित स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है. बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार निजी और स्थानीय स्तर पर इलाज कराने को मजबूर हैं. इस बीच कल रात तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकरसैराया गांव में प्रमोद यादव की मौत हो गई, जिसके परिजन इसे जहरीली शराब से हुई मौत बता रहे हैं. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच की बात कही जा रही है.

पिछले हादसे की यादें फिर हुई ताजा

करीब ढाई वर्ष पहले भी इसी तरह की घटना में लगभग 45 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी. उस दौरान भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे. आरोप लगे थे कि शुरुआती चरण में मामले को डायरिया बताकर दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मीडिया की सक्रियता के बाद मामला उजागर हुआ.

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इलाज की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार भी हालात लगभग वैसे ही बने हुए हैं. प्रभावित क्षेत्रों में न तो कोई विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया है और न ही गंभीर मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है. गरीब परिवार पैसे के अभाव में इधर-उधर इलाज कराने को मजबूर हैं, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है.

प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच की बात

फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. वहीं, स्थानीय लोग शीघ्र कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार