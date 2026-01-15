Advertisement
मोतिहारी में दो युवकों से उतरा रील का 'नशा', रियल में हो गए गिरफ्तार, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने की कार्रवाई

Motihari News: मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दो युवकों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है. वायरल वीडियो की जांच करने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान की और कानूनी कार्रवाई शुरू की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:35 AM IST

Motihari News: मोतिहारी में मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का शौक कुछ युवाओं के लिए अब खतरे का कारण बन गया है. कोटवा थाना क्षेत्र के एनएच पर दो युवकों की टोली मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करते हुए पुलिस की गाड़ी के बगल से गुज़र रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता सामने आ गई। स्थानीय लोग भी इन खतरनाक करतबों से चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे स्टंट आम जनता के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पकड़ हुई आसान
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जांच करने के बाद मोतिहारी एसपी के निर्देश पर कोटवा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. वीडियो में दिखाई गई यामाहा मोटरसाइकिल (BR05BE8041) और पल्सर मोटरसाइकिल (BR05BB0262) की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया. वायरल वीडियो ने युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज किया और यह साबित किया कि सोशल मीडिया भी कानून व्यवस्था में मददगार साबित हो सकता है.

गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान
पुलिस ने गिरफ्तार युवकों की पहचान राहुल कुमार और विवेक कुमार के रूप में की है. दोनों ही मोटरसाइकिल स्टंट के दौरान कोटवा थाना पुलिस की मौजूदगी में ही खतरनाक करतब कर रहे थे. कोटवा थाना अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि ऐसे स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.

आगे की कानूनी कार्रवाई जारी
गिरफ्तारी के बाद दोनों युवकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जगहों पर खतरनाक स्टंट करने पर तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं, नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे खतरनाक कार्यों को बढ़ावा न दें और कानून का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और जन सुरक्षा संबंधी खतरों को रोका जा सके.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

Motihari News

