/मोतिहारी: पानी गिराने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में महिला समेत दो की मौत

बताया जाता है कि घटना के बाद घायल मरीना खातून और जमील अख्तर को इलाज के लिए स्थानीय स्तर पर ले जाया गया. इसके बाद दोनों पक्ष पंचायती के लिए दो लोगों के पास गए और फिर पताही थाना पहुंचे. इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग गया, जिसके कारण घायलों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका. खून ज्यादा बह जाने और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दोनों की हालत गंभीर हो गई. सूचना मिलने पर पताही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को पताही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया, जहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.