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मोतिहारी: पानी गिराने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में महिला समेत दो की मौत

Motihari News: मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के जिहुली जमुनी टोला में सड़क पर पानी गिराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. चाकूबाजी में मरीना खातून और जमील अख्तर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 10, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:20 AM IST
मोतिहारी: पानी गिराने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में महिला समेत दो की मौत
Image Credit: पानी गिराने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में महिला समेत दो की मौत (zee media)

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Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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