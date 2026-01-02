Advertisement
Motihari News: डेढ़ साल से पेट में कैंची लेकर घूम रही थी महिला, डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली जान

Motihari News: मोतिहारी में डेढ़ साल पुराने ऑपरेशन के बाद उषा देवी के पेट से कैंची निकली, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गईपरिवार ने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं आरोपी डॉक्टर ने अपनी सफाई देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

Jan 02, 2026

डेढ़ साल से पेट में कैंची लेकर घूम रही थी महिला, डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली जान
डेढ़ साल से पेट में कैंची लेकर घूम रही थी महिला, डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली जान

Motihari News: मोतिहारी में चिकित्सा क्षेत्र की घोर लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. उषा देवी नामक महिला की पेट से कैंची निकालने के प्रयास के दौरान उसकी मौत हो गई. डेढ़ साल पहले सुरक्षित प्रसव कराने के बाद से ही महिला को लगातार पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन किसी भी जांच में गंभीर समस्या सामने नहीं आई. हाल ही में एमआरआई जांच में पता चला कि उसके पेट में ऑपरेशन के दौरान छूटी हुई कैंची मौजूद थी. यह घटना न केवल एक परिवार के लिए व्यक्तिगत परेशानी है, बल्कि चिकित्सा व्यवस्था और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

डॉक्टर की लापरवाही बनी जानलेवा
परिजनों का आरोप है कि डेढ़ साल पहले उषा देवी को डॉक्टर संगीता कुमारी के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन तब से ही लगातार पेट में दर्द की समस्या बनी रही. कई अल्ट्रासाउंड और दवाइयों के बावजूद दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. परिजन बताते हैं कि दर्द समय-समय पर बढ़ता गया, लेकिन किसी भी समय गंभीरता का अंदेशा नहीं किया गया.

एमआरआई ने उजागर किया चौंकाने वाला सच
हाल ही में अचानक पेट में असहनीय दर्द के कारण उषा देवी को डॉक्टर कमलेश कुमार के पास ले जाया गया. एमआरआई रिपोर्ट में पता चला कि महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान छूटी हुई कैंची मौजूद थी. डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन जैसे ही कैंची बाहर निकाली गई, उसी दौरान महिला की मौत हो गई. इस घटना ने अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा दिया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

डॉक्टर ने किया गलती से इंकार
इस मामले में आरोपी डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डेढ़ साल पहले उनके हॉस्पिटल में महिला का सुरक्षित ऑपरेशन हुआ था और डेढ़ वर्षों में महिला कभी उनके पास इस तरह की समस्या लेकर नहीं आई. डॉक्टर ने आरोपियों और छवि खराब करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ऑपरेशन के दौरान कैंची छोड़ी गई होती, तो इतनी लंबी अवधि तक परेशानी कैसे नहीं आई.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

