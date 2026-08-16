/NEET पेपर लीक की जांच मोतिहारी तक पंहुची, EOU ने MBBS के एक छात्र को गिरफ्तार किया

NEET-UG और Re-NEET UG की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नई गिरफ्तारियां हो रही हैं. मोतिहारी के संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उज्जवल राज नामक एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह से इस मामले में मोतिहारी से अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपी संतोष जायसवाल को इस पूरे मामले का सरगना बताया गया है, वहीं उज्ज्वल राज की भूमिका की जांच हो रही है. बता दें कि उज्जवल राज को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने 11 अगस्त को पटना स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया था. वह MBBS अंतिम वर्ष का छात्र है. अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि NEET-UG और Re-NEET UG में हुई कथित अनियमितताओं से उज्वल का किस स्तर तक संबंध था?