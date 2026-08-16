Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Motihari
  • /NEET पेपर लीक की जांच मोतिहारी तक पंहुची, EOU ने MBBS के एक छात्र को गिरफ्तार किया

NEET पेपर लीक की जांच मोतिहारी तक पंहुची, EOU ने MBBS के एक छात्र को गिरफ्तार किया

NEET Paper Leak: आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने नीट पेपर लीक मामले में MBBS के फाइनल इयर के छात्र उज्जवल राज को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोतिहारी का रहने वाला है. अब आरोपी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Written ByPankaj KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:17 PM IST
NEET पेपर लीक की जांच मोतिहारी तक पंहुची, EOU ने MBBS के एक छात्र को गिरफ्तार किया

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो के साथ पुलिस की हाथापाई पर JMM की अजीब दलील
2
3
4
5