/NEET पेपर लीक की जांच मोतिहारी तक पंहुची, EOU ने MBBS के एक छात्र को गिरफ्तार किया

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NEET-UG और Re-NEET UG की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नई गिरफ्तारियां हो रही हैं. मोतिहारी के संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उज्जवल राज नामक एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है. इस तरह से इस मामले में मोतिहारी से अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपी संतोष जायसवाल को इस पूरे मामले का सरगना बताया गया है, वहीं उज्ज्वल राज की भूमिका की जांच हो रही है. बता दें कि उज्जवल राज को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम ने 11 अगस्त को पटना स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया था. वह MBBS अंतिम वर्ष का छात्र है. अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि NEET-UG और Re-NEET UG में हुई कथित अनियमितताओं से उज्वल का किस स्तर तक संबंध था?
जानकारी के मुताबिक, आरोपी उज्जवल राज मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के भगवानपुर टोला का रहने वाला है. गांव में उसका आलीशान घर बना हुआ है. नाम नहीं लिखने की शर्त पर उसके गांव के ही एक जनप्रतिनिधि ने बताया कि आरोपी उज्जवल राज के पिता का कोई ठोस व्यवसाय नहीं है, इसके बावजूद गांव का सबसे आलीशान घर उनका है. उन्होंने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उज्जवल ने खुद अपनी मेडिकल की परीक्षा में धांधली की थी. उसने अपनी जगह किसी और कैंडिडेट से परीक्षा दिलाई थी.
उसने बताया कि उज्जवल पिछले कई वर्षों से मेडिकल में एडमिशन करवाने के नाम पर छात्रों से पैसा लेता रहा है. गांव के जनप्रतिनिधि का दावा है कि पैसे लेनदेन के संबंधित कम से कम दस से ज्यादा मामलों में पंचायत के जरिए मैटर सुलझाया गया है. गांव के लोग बताते हैं कि कथित रूप से उज्ज्वल कई वर्षों से मेडिकल में एडमिशन करवाने वाले सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था. उज्जवल पर नीट पेपर उपलब्ध करवाने के अभी आरोप लगा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई है. हर कोई बस एक ही चर्चा कर रहा है कि आखिर गलत का अंजाम सामने आ ही गया.
गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उज्जवल राज को होनहार बता रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों ने उज्जवल की अकूत संपत्ति को लेकर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं. लोगों की नजर अब आर्थिक अपराध इकाई की आगे की जांच पर टिकी हुई हैं. सूत्रों की मानें तो उज्ज्वल राज से जुड़ा छतौनी थाना क्षेत्र का एक युवक, नगर थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित कोचिंग से जुड़ा एक युवक और कल्याणपुर थाना क्षेत्र का एक युवक सभी एडमिशन से लेकर नौकरी और डिग्री दिलाने का जिम्मा लेते थे, जो अब आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर हैं.