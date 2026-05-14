NEET Paper Leak: RJD के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बताया पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड'

NEET Paper Leak: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो NEET-UG 2026 परीक्षा की आड़ में मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने की एक धोखाधड़ी वाली योजना में शामिल था. इस मामले के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मोतिहारी के रहने वाले और RJD के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल भी शामिल हैं. क्राइम ब्रांच के अनुसार, संतोष जायसवाल इस पूरे गिरोह का सरगना है. संतोष जायसवाल पूर्वी चंपारण जिले के घोडासहन स्थित लेन गांव का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल था.

RJD नेता संतोष जायसवाल के गांव के लोग बताते हैं कि कुछ ही साल पहले तक उसके पिता एक सिनेमा हॉल में काम करते थे. हालांकि, बहुत कम समय में ही संतोष ने काफी दौलत जमा कर ली और करोड़पति बन गया. 2020 में संतोष जायसवाल के भाई, डॉ. राजन जायसवाल ने प्लूरल्स पार्टी की तरफ से ढाका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. कई सालों तक, संतोष जायसवाल घर से दूर रहा और सिर्फ त्योहारों या खास मौकों पर ही घर आता था. फिर भी इस इलाके के लोग लंबे समय से भले ही दबी जुबान में यह चर्चा करते रहे हैं कि MBBS से जुड़ी योजनाओं के पीछे संतोष जायसवाल ही मास्टरमाइंड है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने घोड़ासहन-ढाका इलाके के कई डॉक्टरों को MBBS की डिग्री दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, ये वही डॉक्टर हैं जो आज भी अपने क्लिनिक चला रहे हैं, हालांकि, गांव में बहुत कम लोगों को ही अभी उनकी गिरफ्तारी की खबर के बारे में पता है.

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बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में वह रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से RJD का टिकट पाने के लिए एक मजबूत दावेदार थे. हालांकि, यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई. चुनाव की तैयारियों पर भी काफी पैसा खर्च किया गया था. यह ध्यान देने योग्य है कि 2 मई को सूरत पुलिस को यह जानकारी मिली कि दिल्ली में कुछ लोग NEET के उम्मीदवारों से उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और MBBS प्रोग्राम में सीटें दिलाने के बहाने बड़ी रकम वसूल रहे थे. इस जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लेते हुए, महिपालपुर एक्सटेंशन में स्थित कई होटलों पर छापे मारे. इस दौरान 18 छात्रों को गिरोह के चंगुल से बचाया गया, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे.

पूछताछ में आरोपी छात्रों और उनके परिजनों से 20 से 30 लाख रुपये तक की मांग करते थे. इसके बदले मेडिकल कॉलेज में दाखिला और कथित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया जाता था. पुलिस ने बताया कि फर्जी प्रश्न पत्र पुराने पेपर और कोचिंग सामग्री के आधार पर तैयार किए गए थे. गाजियाबाद के एक फ्लैट पर छापेमारी कर पुलिस ने संत प्रताप सिंह और डॉ. अखलाक आलम उर्फ गोल्डन आलम को भी गिरफ्तार किया. मौके से 149 पन्नों की कथित प्रश्न-उत्तर सामग्री, खाली हस्ताक्षरित चेक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं.