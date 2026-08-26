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नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से बिहार में बढ़ी टेंशन, मोतिहारी और रक्सौल में भी अलर्ट

Bihar flood: नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची है. कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और 13 शव बरामद किए जाने की जानकारी है. नेपाल में हाई अलर्ट के बीच बिहार के सीमावर्ती रक्सौल और मोतिहारी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 26, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:07 PM IST
नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से बिहार में बढ़ी टेंशन, मोतिहारी और रक्सौल में भी अलर्ट
Image Credit: नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से बिहार में बढ़ी टेंशन, मोतिहारी और रक्सौल में भी अलर्ट (zee media)

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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