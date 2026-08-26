/नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से बिहार में बढ़ी टेंशन, मोतिहारी और रक्सौल में भी अलर्ट

नेपाल की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है. देश के पांच जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदियों के किनारे से हटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. रक्सौल और मोतिहारी समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.