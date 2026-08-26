/नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से बिहार में बढ़ी टेंशन, मोतिहारी और रक्सौल में भी अलर्ट

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Bihar flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल और मोतिहारी में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्क रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है. आज शाम मोतिहारी के डीएम सुमन सौरभ यादव प्रेस वार्ता कर संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी करेंगे. प्रशासन की ओर से सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
नेपाल के रसुवा जिले में बुधवार की सुबह भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. बाढ़ के पानी ने नदी किनारे बसे कई इलाकों और महत्वपूर्ण ढांचों को नुकसान पहुंचाया है. उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ के अनुसार करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई हैं. इनमें स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सल्लेतार, शांतिबाजार, पैरेबेसी, खल्ती बस्ती, सोले, त्रिशूली और बट्टार जैसे इलाके शामिल हैं. इसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाढ़ की चपेट में करीब 50 पर्यटकों, एक दर्जन शस्त्र प्रहरी कर्मियों, बैंक और चीन से आयात की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत कई संपत्तियों के बहने की खबर है. अब तक 13 शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक मृतकों, घायलों और संपत्ति के नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है. स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
नेपाल की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है. देश के पांच जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदियों के किनारे से हटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. रक्सौल और मोतिहारी समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.