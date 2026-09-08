/पटना में NIA ने की गलती फिर भी हासिल हुई बड़ी कामयाबी, ₹20 लाख नगदी के साथ धराया मोतिहारी का हवाला कारोबारी

NIA ने सोमवार (7 सितंबर) की शाम को STF के साथ मिलकर राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया. इस दौरान NIA की टीम गलती से दूसरे फ्लैट में पहुंच गई, लेकिन यहां भी उसने बड़ी कामयाबी हासिल की. गलत जगह पर रेड डालने के बाद भी NIA को जो मिला, वह चौंकाने वाला था. दरअसल, NIA को चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में जूडियो मॉल के पास बने एक अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 609 में होनी थी, लेकिन NIA की टीम गलती से दूसरे फ्लैट में घुस गई. इस फ्लैट में मोतिहारी के चकिया वार्ड नंबर-17 का निवासी अनमोल कुमार मोदी रहता था.