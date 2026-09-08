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पटना में NIA ने की गलती फिर भी हासिल हुई बड़ी कामयाबी, ₹20 लाख नगदी के साथ धराया मोतिहारी का हवाला कारोबारी

पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में NIA की छापेमारी के दौरान करीब 20 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स को पकड़ा गया है. आरोपी मोतिहारी का रहने वाला है. उसके पास से मिली नकदी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी गई है.

Written ByPankaj Kumar
Published: Sep 08, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:40 AM IST
पटना में NIA ने की गलती फिर भी हासिल हुई बड़ी कामयाबी, ₹20 लाख नगदी के साथ धराया मोतिहारी का हवाला कारोबारी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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