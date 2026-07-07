/नौकरी का झांसा देकर युवकों को भेजता था कंबोडिया, आरोपी मोहम्मद कलामुद्दीन के घर NIA की रेड, 5 घंटे तक चली पूछताछ

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Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के फेनहरा थाना क्षेत्र के कालूपाकड़ गांव में मंगलवार (7जुलाई) की सुबह-सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलामुद्दीन के घर पर छापेमारी की. सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई लगभग 5 बजे तक चली. इस दौरान NIA की टीम ने कलामुद्दीन से गहन पूछताछ की और उसके घर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं. पूछताछ के बाद एजेंसी ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया.
जांच के दौरान NIA ने मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े कई पहलुओं पर कलामुद्दीन से सवाल किए. जांच एजेंसी के अनुसार, वह गोपालगंज के एक युवक के संपर्क में आने के बाद नौकरी का झांसा देकर युवकों को कंबोडिया भेजने की प्रक्रिया में मदद करता था. आरोप है कि कंबोडिया जाने वाले लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था करता था, जहां भारतीय युवकों को बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों में लगाया जाता है.
NIA की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद कलामुद्दीन एजेंसी के केस RC-10/2024/NIA/DLI में नामजद है. यह मामला मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की जांच से संबधित है. एजेंसी इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है.
छापेमारी और पूछताछ के बाद NIA ने मोहम्मद कलामुद्दीन को नोटिस जारी कर 13 जुलाई को पटना स्थित कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. एजेंसी अब उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच करेगी. माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद मानव तस्करी और कंबोडिया स्थित साइबर फ्रॉड गिरोह से जुड़े नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों तक भी जांच का दायरा बढ़ सकता है.