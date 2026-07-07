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नौकरी का झांसा देकर युवकों को भेजता था कंबोडिया, आरोपी मोहम्मद कलामुद्दीन के घर NIA की रेड, 5 घंटे तक चली पूछताछ

Motihari News: मोतिहारी में NIA ने मानव तस्करी और कंबोडिया साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद कलामुद्दीन के घर करीब पांच घंटे तक छापेमारी की. पूछताछ के बाद उसका मोबाइल जब्त किया गया और 13 जुलाई को पटना में पेश होने का नोटिस दिया गया.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 07, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:06 PM IST
नौकरी का झांसा देकर युवकों को भेजता था कंबोडिया, आरोपी मोहम्मद कलामुद्दीन के घर NIA की रेड, 5 घंटे तक चली पूछताछ
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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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