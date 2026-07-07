/नौकरी का झांसा देकर युवकों को भेजता था कंबोडिया, आरोपी मोहम्मद कलामुद्दीन के घर NIA की रेड, 5 घंटे तक चली पूछताछ

जांच के दौरान NIA ने मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े कई पहलुओं पर कलामुद्दीन से सवाल किए. जांच एजेंसी के अनुसार, वह गोपालगंज के एक युवक के संपर्क में आने के बाद नौकरी का झांसा देकर युवकों को कंबोडिया भेजने की प्रक्रिया में मदद करता था. आरोप है कि कंबोडिया जाने वाले लोगों के लिए टिकट की व्यवस्था करता था, जहां भारतीय युवकों को बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों में लगाया जाता है.