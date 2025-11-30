Advertisement
NIA Raid: मोतिहारी में प्राइवेट टीचर के ठिकानों पर NIA की छापेमारी, जानें क्या है पूरा मामला?

Motihar News: NIA सूत्रों की मानें तो साइबर फ्रॉड, फेक करेंसी और हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है. कोयला बेलवा गांव से धीरज तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा अररा गांव से जितेंद्र सहनी को हिरासत में ले लिया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:34 AM IST

NIA छापेमारी
NIA Raid Motihar: मोतिहारी में अहले सुबह एनआइए की टीम ने तीन जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं. NIA सूत्रों की मानें तो साइबर फ्रॉड, फेक करेंसी और हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है. एक NIA की टीम सुबह के साढ़े चार बजे चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा गांव पहुंची. जहां स्वर्गीय नारायण पाठक कर घर को चारो तरफ से घेर कर छापेमारी शुरू की. जिसमे चकिया एसएसपी संतोष सिंह, चकिया सर्किल इंस्पेक्टर, चकिया थानाध्यक्ष, पिपरा थानाध्यक्ष, मेहसी थाना, जय बजरंग थाना की पुलिस मौके पर मौजूद हैं. एनआईए की टीम नारायण पाठक के घर के लोगों को एक कमरे में ले जाकर पूछताछ कर रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोयला बेलवा निवासी दिवंगत नारायण पाठक ने अपनी बेटी की शादी नेपाल के एक धीरज तिवारी से वर्ष 2012 में की थी. उनकी बेटी की मौत वर्ष 2018 हार्ड अटैक से हुई थी. जिसके मौत के बाद उसके बैंक खाते को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसके मौत के बाद उसके खाते से करोड़ो का लेनदेन लिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रियंका का पति धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है और दुबई में काम करता है. उसके पास भारत और नेपाल दोनों देशों की नागरिकता है. एनआईए की टीम धीरज की तलाश कर थी. धीरज पिछले एक सप्ताह से अपने ससुराल में ही था.

ये भी पढ़ें- भागलपुर में दारोगा के पिता ने की खुदकुशी, सीवान में दमकलकर्मी ने लगाई फांसी

इसी दौरान एनआईए की टीम कोयला बेलवा गांव पहुंची और उसके ससुराल में छापेमारी की है. जहां से धीरज को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दूसरी NIA की टीम आदापुर थाना क्षेत्र में के उचिडीह एवं अररा गांव दो अलग अलग जगह पर छापामारी करने पहुंची. जितेंद्र सहनी के तलाश में पहले NAI की टीम आदापुर थाना क्षेत्र के उचिडीह जितेंद्र सहनी के घर पहुंची, लेकिन घर पर परिजनों ने अररा गांव के ससुराल में होने की बात कही. फिर टीम अररा गांव के बद्री सहनी के घर पहुंच कर छापेमारी शुरू किया. वहां से जितेंद्र सहनी को हिरासत में लेकर टीम साथ ले गई. जितेंद्र सहनी नेपाल में काम करता है. हवाला करोबार एवं फेंक करेंसी में इसका क्या सबंध है. अभी फिलहाल पता नही चल पाया है.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

