NIA ने नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया
Motihari News: नेपाली नागरिक धीरज तिवारी को NIA ने 8 घंटे बाद फिर किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

NIA के हिरासत से आठ घंटे बाद मुक्त होने वाले नेपाली नागरिक धीरज तिवारी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. धीरज तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद मोतिहारी पुलिस ने उसका मेडिकल जांच करवाया है. धीरज तिवारी मूल रूप से नेपाली नागरिक हैं, जिसकी शादी चकिया थाना के कोयला बेलवा में हुई है. धीरज तिवारी के ससुराल में NIA के द्वारा किए गए तलाशी के दौरान धीरज तिवारी का फर्जी ढंग से बनाया गया भारतीय आधार कार्ड और आवासीय प्रमाणपत्र को एनआईए ने बरामद किया था....

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

