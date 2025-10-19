Advertisement
राबड़ी आवास पर बवाल, RJD से टिकट नहीं मिलने पर कुर्ता फाड़कर रोए मदन शाह, कहा- संजय यादव ने मांगे 2 करोड़ 70 लाख

Bihar Chunav 2025: पटना में राबड़ी आवास के बाहर मधुबन विधानसभा से RJD टिकट के दावेदार मदन शाह अपना कुर्ता फाड़कर खूब रोए. उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद नेता संजय यादव ने उनसे 2 करोड़ 70 लाख मांगे गए थे, पैसे नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:27 PM IST

मदन शाह
Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनावी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. बिहार चुनाव के लिए NDA ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है. तो वहीं महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. पहले चरण (6 नवंबर) के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वहीं दूसरे चरण (11 नवंबर) के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. इस बीच जिन नेताओं के टिकट कट रहे हैं उनके आंसू भी छलक रहे हैं.

फूट-फूट कर रोए मदन शाह
इसी क्रम में लालू आवास के सामने मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से राजद के टिकट के दावेदार रहे मदन शाह फूट-फूट कर रोने लगे. इतना ही नहीं, उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया. मदन शाह ने आरोप लगाया है कि राजद नेता संजय यादव ने उनसे 2 करोड़ 70 लाख मांगे गए थे, पैसे नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया. मधुबन विधानसभा से 2020 में राजद के टिकट पर मदन प्रसाद शाह चुनाव लड़े थे, मात्र 2700 वोट से पराजित हुए थे. 

संजय यादव पर पैसे की डिमांड का आरोप
उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आश्वासन के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वे राबड़ी आवास पर डटे रहे.  मदन शाह ने संजय यादव पर पैसे की डिमांड का आरोप लगाया और कहा कि हमसे दो करोड़ 70 लाख रुपए मांगा जा रहा था, हमने नहीं दिया तो हमें टिकट नहीं मिला. ऐसे में मदन प्रसाद शाह मधुबन से टिकट नहीं मिलने से काफी आहत नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, राजद की चर्चित नेत्री और पूर्व मुखिया ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अगर उन्हें परिहार की जगह किसी और सीट से उम्मीदवार बनाया गया, तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगी. 

रिपोर्ट: सन्नी कुमार, पटना

