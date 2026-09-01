/बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, केंद्र की मिली मंजूरी... सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

चिरैया में बनाया जा रहा एथलेटिक्स का ट्रैक

उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट बनने जा रहा है. रक्सौल में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है. मोतिहारी को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जायेगा. पूर्वी चंपारण जिले में विकास के कई काम कराये जा रहे हैं. चिरैया में एथलेटिक्स का ट्रैक बनाया जा रहा है. लक्ष्मी नारायण दूबे कॉलेज का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है. मुंशी सिंह महाविद्यालय में खेल संरचना का विकास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से मोतिहारी में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, मत्स्य पालन, उद्योग, कला-संस्कृति तथा आधारभूत संरचना को व्यापक गति मिलेगी. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण से जुड़े योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण के किसानों को नील की खेती और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया. बापूधाम महोत्सव चंपारण की इसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विरासत को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है.