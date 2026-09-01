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बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, केंद्र की मिली मंजूरी... सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

बिहार में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खुलेगा. इसका ऐलान सीएम सम्राट चौधरी ने किया है. सीएम ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama) के नए कैंपस की स्थापना को केंद्र सरकार की सहमति मिली है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 01, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:17 PM IST
बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, केंद्र की मिली मंजूरी... सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी (@samrat4bjp)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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