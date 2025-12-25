Advertisement
रक्सौल अस्पताल में एसडीओ के औचक निरीक्षण से हड़कंप, डॉक्टरों की भारी लापरवाही आई सामने

Motihari News: रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में कड़ाके की ठंड के बीच एसडीओ मनीष कुमार के औचक निरीक्षण में गंभीर लापरवाहियां सामने आईं. इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी, प्रसव कक्ष में गंदगी, मरीजों को बेडशीट और कंबल नहीं मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस की तैयारी की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:24 AM IST

Motihari News: बढ़ते ठंड मौसम ने सामान्य जनजीवन पर काफी असर डाला है. इसी कड़ाके की ठंड के बीच रक्सौल एसडीओ मनीष कुमार ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेने के लिए रात्रि में रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला. एसडीओ के अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलने के बाद डॉक्टर विलंब से पहुंचे. इस पर एसडीओ ने डॉक्टरों की कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसकी सख्त चेतावनी दी.

प्रसव कक्ष में गंदगी
औचक निरीक्षण के दौरान प्रसव कक्ष की स्थिति भी बेहद चिंताजनक पाई गई. प्रसव कक्ष और डिलीवरी से पहले मरीजों को रखने वाले कक्ष में काफी गंदगी फैली हुई थी. एसडीओ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या यही प्रसव कक्ष है. निरीक्षण में यह भी पाया गया कि मरीजों की बेडशीट नियमित रूप से नहीं बदली जा रही थी. हैरानी की बात यह रही कि कड़ाके की ठंड के बावजूद कुछ मरीजों को बेडशीट तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी.

कंबल नहीं मिलने पर सख्त रुख
इतनी ठंड होने के बावजूद मरीजों को कंबल नहीं दिए जाने का मामला सामने आने पर एसडीओ मनीष कुमार ने इसे गंभीर लापरवाही माना. उन्होंने इससे संबंधित कर्मचारियों और डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही. मरीजों को कंबल नहीं दिए जाने को लेकर डॉ. विजय ने सफाई देते हुए बताया कि आज कंबल का क्रय किया गया है और कल से प्रसव पीड़ा से संबंधित मरीजों को कंबल उपलब्ध करा दिए जाएंगे.

अत्याधुनिक अस्पताल फिर भी बदहाल
रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल सेंट्रली एसी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है. उद्घाटन के समय इसे 100 बेड का अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ 50 बेड के साथ ही संचालित हो रहा है. नए अस्पताल प्रभारी की पदस्थापना के बाद से अस्पताल की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में भारी कमी और डॉक्टरों का समय पर नहीं पहुंचना आम बात हो गई है. नेपाल सीमा क्षेत्र का एकमात्र आधुनिक और बड़ा अस्पताल होने के कारण इसे 100 बेड का किया जाना बेहद जरूरी है. वहीं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते सीमावर्ती क्षेत्र के मरीजों को सदर अस्पताल या सीमापार नारायणी अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

 

