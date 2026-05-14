घोड़ासहन से दिल्ली तक फैला पेपर लीक नेटवर्क! संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति में हलचल

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में घोड़ासहन प्रखंड के लैन गांव निवासी संतोष जायसवाल को गिरफ्तार किया है. गांव के लोगों में इस बात की चर्चा होती रही कि संतोष की पकड़ सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका नेटवर्क प्रभावशाली लोगों तक फैला हुआ था.
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NEET Paper Leak: देशभर में सुर्खियों में रहे नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया संतोष जायसवाल अब मोतिहारी समेत पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बन गया है. घोड़ासहन प्रखंड के लैन गांव निवासी संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. लोग उसके तेजी से बढ़े राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक ताकत और बड़े नेटवर्क को लेकर सवाल उठा रहे हैं. संतोष जायसवाल का परिवार कभी सामान्य जीवन जीता था. उसके पिता गोपाल प्रसाद जायसवाल सिनेमा हॉल में ऑपरेटर का काम करते थे, लेकिन धीरे-धीरे संतोष ने राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और कम समय में बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली.
स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में उसके प्रभाव और रसूख में अचानक काफी बढ़ोतरी देखी गई थी. राजनीतिक तौर पर संतोष राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय सचिव पद तक पहुंचा. पार्टी के कई बड़े कार्यक्रमों और बैठकों में उसकी मौजूदगी चर्चा का विषय रहती थी. इलाके में उसे राजद के प्रभावशाली चेहरों में गिना जाने लगा था. बताया जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसने रक्सौल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी की थी, हालांकि गठबंधन के समीकरण के कारण उसे मौका नहीं मिल सका.
ग्रामीणों के बीच लंबे समय से यह चर्चा होती रही कि संतोष की पकड़ केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका नेटवर्क कई प्रभावशाली लोगों तक फैला हुआ था. दबी जुबान में लोग यह भी कहते हैं कि वह “मैनेजमेंट और सेटिंग” के खेल में काफी माहिर माना जाता था. अब नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी के बाद पुरानी चर्चाएं फिर से सामने आने लगी हैं.
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संतोष का परिवार मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है. उसके दो भाई डॉक्टर बताए जाते हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में अस्पताल चलाते हैं. वहीं उसका भाई डॉ. राजन जायसवाल राजनीति में भी सक्रिय रहा है और ढाका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुका है. फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद मोतिहारी से लेकर पटना तक राजनीतिक माहौल गर्म है. संतोष जायसवाल के गांव में लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर एक छोटे से गांव से निकला युवक इतने बड़े नेटवर्क और प्रभाव तक कैसे पहुंच गया. वहीं अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है.