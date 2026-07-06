/मोतिहारी चीनी मिल के लिए आगे आए पप्पू यादव, पूछा- किसके इशारे पर बिकी जमीन और किन लोगों ने उसे खरीदा?

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मोतिहारी चीनी मिल से जुड़ी जमीन बिकवाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. चीनी मिल की जमीन की बंदरबाट की खबर को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया. इसके बाद अब राजनेताओं का ध्यान भी इस ओर गया है. अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मोतिहारी चीनी मिल के लिए आगे आए हैं. मोतिहारी पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मोतिहारी चीनी मिल बिकवाने को लेकर भू-माफिया समेत सम्राट सरकार पर जोरदार हमला बोला. पप्पू यादव ने सरकार से पूछा कि चीनी मिल के लिए अपना जान देने वाले दो मजदूर नेता मामले में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि चीनी मिल जिससे मोतिहारी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी, उस चीनी मिल को कैसे बंद करवा दिया गया? उसकी जमीन का भू-माफिया बंदरबांट कर रहे हैं.
पप्पू यादव ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मोतिहारी चीनी मिल की जमीन को किन लोगों ने खरीदा? वहां मजदूर नेता की हत्या हुई थी, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला? नेता लोग क्यों जमीन की दलाली करते हैं? लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ जमीन बिकवाने में सिर्फ सीओ और एडीएम है, ना वो नहीं हैं. पप्पू यादव ने आगे कहा कि जिस जमीन पर मोतिहारी को नाज था, जिसपर मोतिहारी का शहर टिका था, आज वो जमीन बिक रही है. चीनी मिल के मृतक कर्मचारियों को अब तक न्याय क्यों नहीं मिल सका?
पप्पू यादव के तीखे सवालों ने मोतिहारी चीनी मिल प्रकरण को फिर से जिंदा कर दिया है. पिछले दिनों जब चीनी मिल मजदूर अपने बकाया पैसा के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब पप्पू यादव उसमें शामिल हुए थे. लिहाजा, पप्पू यादव जब मोतिहारी पहुंचे और उन्हें पता चला कि चीनी मिल से जुड़ी जमीन बिक रही है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए. मोतिहारी में पप्पू यादव का झंडा बुलंद करने वाले पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंकुश कुमार सिंह ने शासन-प्रशासन से पूछा कि चीनी मिल परिमार्जन प्रकरण में सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कारवाई क्यों हुई? अगर जमीन रोक सूची से नहीं हटती तो क्या परिमार्जन होता, तो ऐसे में परिमार्जन का रिपोर्ट करने वाला अगर दोषी तो रिपोर्ट पर अमल करने वाला सीओ या फिर रोक सूची से हटाने वाला कमिटी दोषी क्यों नहीं है?
बता दें कि इस मामले में एडीएम मुकेश सिन्हा पूरी तरह से खामोश हैं. वे खबर को भ्रामक बताने में अपना पसीना बहा रहे हैं और अपनी नाक के नीचे चल रहे गड़बड़झाला पर चुप्पी साध लेते हैं. बहुत कुरेदने पर एक लाइन का जवाब देते है कि कागजात देखना होगा, जबकि सवाल तो बस इतना सा है कि वाटर पार्क मामले में गैरमजूरवा जमीन की जमाबंदी रद्द हो सकती है, तो चीनी मिल मामले में क्यों नहीं? चीनी मिल से जुड़े माफियाओं पर नजरें इनायत करने की आखिर एडीएम की क्या है मजबूरी?