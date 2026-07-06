/मोतिहारी चीनी मिल के लिए आगे आए पप्पू यादव, पूछा- किसके इशारे पर बिकी जमीन और किन लोगों ने उसे खरीदा?

पप्पू यादव के तीखे सवालों ने मोतिहारी चीनी मिल प्रकरण को फिर से जिंदा कर दिया है. पिछले दिनों जब चीनी मिल मजदूर अपने बकाया पैसा के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब पप्पू यादव उसमें शामिल हुए थे. लिहाजा, पप्पू यादव जब मोतिहारी पहुंचे और उन्हें पता चला कि चीनी मिल से जुड़ी जमीन बिक रही है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए. मोतिहारी में पप्पू यादव का झंडा बुलंद करने वाले पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंकुश कुमार सिंह ने शासन-प्रशासन से पूछा कि चीनी मिल परिमार्जन प्रकरण में सिर्फ छोटे कर्मचारी पर कारवाई क्यों हुई? अगर जमीन रोक सूची से नहीं हटती तो क्या परिमार्जन होता, तो ऐसे में परिमार्जन का रिपोर्ट करने वाला अगर दोषी तो रिपोर्ट पर अमल करने वाला सीओ या फिर रोक सूची से हटाने वाला कमिटी दोषी क्यों नहीं है?