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मोतिहारी चीनी मिल के लिए आगे आए पप्पू यादव, पूछा- किसके इशारे पर बिकी जमीन और किन लोगों ने उसे खरीदा?

Pappu Yadav On Motihari Sugar Mill: मोतिहारी पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मोतिहारी चीनी मिल बिकवाने को लेकर भू-माफिया समेत सम्राट सरकार पर जोरदार हमला बोला. पप्पू यादव ने सरकार से पूछा कि चीनी मिल के लिए अपना जान देने वाले दो मजदूर नेता मामले में क्या हुआ? मोतिहारी चीनी मिल की जमीन को किन लोगों ने खरीदा है?

Written ByPankaj KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:11 PM IST
मोतिहारी चीनी मिल के लिए आगे आए पप्पू यादव, पूछा- किसके इशारे पर बिकी जमीन और किन लोगों ने उसे खरीदा?
Image Credit: मोतिहारी चीनी मिल के लिए आगे आए पप्पू यादव (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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