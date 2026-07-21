/मोतिहारी एसडीएम से पोस्टिंग के नाम पर 25 लाख मांगने वाले के मोबाइल से मिले कई IAS-IPS के पर्सनल मोबाइल नंबर

उन्होंने बताया कि मोतिहारी सदर एसडीएम के पद पर 12/7/2026 को पोस्टिंग हो जाने के बाद राजन जसवाल ने फोन नंबर 9708933777 से मेरे मोबाइल पर 25 लाख रुपये यह बोलते हुए मांगा कि रुपये दीजिए नहीं तो आपकी पोस्टिंग स्थगित हो जाएगी. इसकी शिकायत मोतिहारी के साइबर थाने में मोतिहारी के नवपदस्थापित एसडीएम अरुण पांडेय ने की, जिसके बाद मोतिहारी साइबर थाने की सूचना पर पटना एसटीएफ ने मोकामा में वंदे भारत ट्रेन से राजन जसवाल को गिरफ्तार कर मोतिहारी पुलिस को सौंप दिया है.