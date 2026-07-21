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मोतिहारी एसडीएम से पोस्टिंग के नाम पर 25 लाख मांगने वाले के मोबाइल से मिले कई IAS-IPS के पर्सनल मोबाइल नंबर

राजन जसवाल थानाध्यक्षों की पोस्टिंग को लेकर मोतिहारी में चर्चा में आया था. राजन को मोकामा में गिरफ्तार कर मोतिहारी पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 21, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:44 PM IST
मोतिहारी एसडीएम से पोस्टिंग के नाम पर 25 लाख मांगने वाले के मोबाइल से मिले कई IAS-IPS के पर्सनल मोबाइल नंबर
Image Credit: राजन जसवाल मोतिहारी पुलिस के कब्जे में Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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