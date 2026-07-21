/मोतिहारी एसडीएम से पोस्टिंग के नाम पर 25 लाख मांगने वाले के मोबाइल से मिले कई IAS-IPS के पर्सनल मोबाइल नंबर

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मोतिहारी में जो नाम कभी थानाध्यक्षों की पोस्टिंग लेकर चर्चा में आया था, आज वही नाम वाला व्यक्ति उसी थाना के हाजत में बंद हो गया है. मामला मोतिहारी के सदर एसडीएम से जुड़ा हुआ है. सदर एसडीएम अरुण पांडेय ने आरोप लगाया है कि राजन जसवाल ने 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. अरुण पांडेय ने बताया कि सदर एसडीएम के पद पर उनका नोटिफिकेशन हो जाने के पूर्व से राजन जसवाल फोन और मैसेज करता रहता था.
उन्होंने बताया कि मोतिहारी सदर एसडीएम के पद पर 12/7/2026 को पोस्टिंग हो जाने के बाद राजन जसवाल ने फोन नंबर 9708933777 से मेरे मोबाइल पर 25 लाख रुपये यह बोलते हुए मांगा कि रुपये दीजिए नहीं तो आपकी पोस्टिंग स्थगित हो जाएगी. इसकी शिकायत मोतिहारी के साइबर थाने में मोतिहारी के नवपदस्थापित एसडीएम अरुण पांडेय ने की, जिसके बाद मोतिहारी साइबर थाने की सूचना पर पटना एसटीएफ ने मोकामा में वंदे भारत ट्रेन से राजन जसवाल को गिरफ्तार कर मोतिहारी पुलिस को सौंप दिया है.
राजन जसवाल से मोतिहारी की साइबर थाना में पूछताछ कर आगे की प्रक्रिया चल रही है. राजन के मोबाइल से करीब 10 आईएएस औार आईपीएस अफसरों का पर्सनल मोबाइल नंबर भी पुलिस के हाथ लगे हैं. मोतिहारी पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि इतने आईएएस और आईपीएस से राजन जसवाल का कैसा रिश्ता है?
राजन की उक्त आईएएस आईपीएस से कब-कब कितनी बार बात हुई है? क्या राजन जसवाल सचमुच पोस्टिंग करवाता था? राजन जसवाल के तमाम संपर्क की परत दर परत खंगालने में मोतिहारी की साइबर थाना पुलिस जुट गई है. मोतिहारी पुलिस के उच्च पद पर बैठे एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राजन जसवाल के मोबाइल में मिले कई आईएएस और आईपीएस के नंबर और उनके साथ रिश्ते को मोतिहारी पुलिस खंगालेगी.