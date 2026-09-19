/मोतिहारी में शराबबंदी की उड़ीं धज्जियां: शराब पार्टी कर रहे थे PNB के अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा

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बिहार में शराबबंदी लागू है, शराब पीना और पिलाना दोनों कानून की कारवाई के दायरे में हैं. हर सरकारी कर्मी को शराब से दूर रहने की शपथ भी दिलाई जाती है. लेकिन मोतिहारी से सामने आई तस्वीरें इस शराबबंदी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं. आखिर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मोतिहारी शहर के बीचोंबीच नगर थाना क्षेत्र के बगल के मोहल्ला तक शराब पहुंच कैसे जा रहा है? बता दें कि ये पूरा मामला बेलबनवा इलाके का है, जहां एक-दो नहीं, बल्कि चार बैंककर्मी शराब पार्टी करते पकड़े गए.
खास बात ये है कि इस पार्टी में एक पांचवां शख्स भी शामिल था, जो प्राइवेट रूप से बैंककर्मी बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पांचों लोग एक जगह बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां अफरा-तफरी मच गई. पुलिस को देखते ही सभी लोग छिपने और भागने की कोशिश करने लगे. लेकिन पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की तलाश शुरू की और बारी-बारी से सभी पांचों को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस सभी आरोपियों को नगर थाना लेकर पहुंची.
कार्रवाई तो रात में ही कर दी गई थी, लेकिन आज दोपहर तक सदर अस्पताल में मेडिकल जांच नहीं हो पाई. मोतिहारी एसपी ने गिरफ्तार सभी पांचों लोगों के शराब पीने की पुष्टि कर दिया है. नगर थाना अध्यक्ष राजीव ने बताया कि थाना पर ब्रेथ एनलाइजर से सभी पांचों लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है. फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है. शराब कहां से आई, पार्टी में कौन-कौन शामिल था और पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका थी, इन तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है.
शराबबंदी वाले बिहार में बैंक कर्मियों की कथित शराब पार्टी का ये मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. गिरफ्तार हुए पांच लोगों में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी से लेकर कलर्क तक शामिल है. गिरफ्तार हुए प्रतीक सिन्हा पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल कार्यालय चांदमारी में कार्यरत हैं. गिरफ्तार हुए संजय कुमार पंजाब नेशनल बैंक राजबाजार ब्रांच में अधिकारी के पद पर कार्यरत है. गिरफ्तार हुए तरुण कुमार और लक्की सिंह पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. पांचवा गिरफ्तार इन्द्रजीत कुमार भी प्राइवेट रूप से पंजाब नेशनल बैंक में ही कार्यरत हैं. यानी सभी पांचों पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं.
रिपोर्ट: पंकज कुमार