/मोतिहारी में शराबबंदी की उड़ीं धज्जियां: शराब पार्टी कर रहे थे PNB के अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा

शराबबंदी वाले बिहार में बैंक कर्मियों की कथित शराब पार्टी का ये मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. गिरफ्तार हुए पांच लोगों में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी से लेकर कलर्क तक शामिल है. गिरफ्तार हुए प्रतीक सिन्हा पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल कार्यालय चांदमारी में कार्यरत हैं. गिरफ्तार हुए संजय कुमार पंजाब नेशनल बैंक राजबाजार ब्रांच में अधिकारी के पद पर कार्यरत है. गिरफ्तार हुए तरुण कुमार और लक्की सिंह पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. पांचवा गिरफ्तार इन्द्रजीत कुमार भी प्राइवेट रूप से पंजाब नेशनल बैंक में ही कार्यरत हैं. यानी सभी पांचों पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं.