पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी: मोतिहारी शराब कांड का मास्टरमाइंड दबोचा गया, SIT की टीम जांच के लिए गाजियाबाद रवाना

Motihari News: मोतिहारी के जहरीली शराब कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस कांड के मुख्य आरोपी लवकुश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लगातार जांच और छापेमारी के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है. यह गिरफ्तारी न सिर्फ पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बल्कि इससे पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद भी बढ़ गई है.

पुलिस ने लवकुश यादव को कोटवा थाना क्षेत्र के सोबैया गांव से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान लवकुश ने कई अहम खुलासे किए हैं. उसने बताया कि जहरीली स्प्रिट गाजियाबाद की एक कंपनी से मंगवाई गई थी, जिसे मोतिहारी में अवैध शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया. इस खुलासे के बाद मोतिहारी की SIT टीम गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुकी है, ताकि सप्लाई चेन की गहराई से जांच की जा सके.

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जांच में यह भी सामने आया कि लवकुश यादव ने स्प्रिट पिपराकोठी के सलेमपुर निवासी कन्हैया यादव को दी थी. इसके बाद कन्हैया यादव ने इसे सुनील साह को सप्लाई किया, और फिर सुनील साह ने यह स्प्रिट खलीफा नामक व्यक्ति को दी. खलीफा ने इस जहरीली शराब को तुरकौलिया समेत कई इलाकों में फैलाया. इस तरह एक संगठित नेटवर्क के जरिए जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा था.

कन्हैया यादव और सुनील साह से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने लवकुश यादव को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक-एक आरोपी को पकड़कर पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाएगा. इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस कांड से जुड़े सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा. बता दे कि जहरीली शराब कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार