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मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, 4 जवान घायल

मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया. उपद्रवियों ने पुलिस के दो वाहनों पर पथराव कर उनके शीशे और अन्य हिस्से चकनाचूर कर दिए. इस हमले में कई जवानों को चोटें आई हैं.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:51 PM IST
मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, 4 जवान घायल
Image Credit: मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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