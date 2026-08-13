/मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, 4 जवान घायल

ग्रामीणों ने अपनी झोपड़ी में खुद लगाई आग

देखते ही देखते आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस टीम को निशाना बनाकर पत्थरबाजी करनी भी शुरू कर दी. यहां तक कि ग्रामीण खुद अपनी झोपड़ी में आग लगा कर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करते दिखे. मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने नहीं दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़ की स्थिति हो गई. उपद्रवियों ने पुलिस के दो वाहनों पर पथराव कर उनके शीशे और अन्य हिस्से को चकनाचूर कर दिया. इस हमले में कई जवानों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.