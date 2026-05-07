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मोतिहारी सेंट्रल जेल में ऐसी कौन सी कारगुजारियां होती हैं भाई! जेल से छूटा कैदी जेल सुपरिटेंडेंट को ही करने लगा ब्लैकमेल

Motihari Central Jail: ब्लैकमेलर के फोन के बाद मोतिहारी सेंट्रल जेल को लेकर आपाधापी मची है. जेल ​महकमे को डर है कि पता नहीं ब्लैकमेलर के पास ऐसा कौन सा वीडियो है, जिससे वो डराने की कोशिश कर रहा है. हालांकि ब्लैकमेलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Pankaj Kumar|Last Updated: May 07, 2026, 06:09 PM IST

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मोतिहारी सेंट्रल जेल में क्या हो रहा है?
मोतिहारी सेंट्रल जेल में क्या हो रहा है?

हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमसे बगावत...! फिल्म शोले के इस डायलॉग के उलट मोतिहारी सेंट्रल जेल के जेलर को ब्लैकमेल किया जा रहा है. ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, जेल से छूटा कैदी है. मोतिहारी सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट के निजी मोबाइल नम्बर 703339XXXX पर नेपाल के मोबाइल नम्बर 0977-9704473130 से 3 मई को दोपहर में धमकी भरा एक वॉट्सएप कॉल और मैसेज आया था, जिसमें ब्लैकमेलर ने कहा था कि जेल के अंदर की कारगुजारियों के कई वीडियो हमारे पास हैं और मैं सेंट्रल जेल में चल रहे कृत्य की कलई खोल दूंगा. 

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ब्लैकमेलर ने सबूत के तौर पर जेल अधीक्षक के नम्बर पर कई वीडियो भी भेजा. अगले दिन फिर से उसी नम्बर से व्हाटसअप कॉल आया और दो नए वीडियो भेजते हुए ब्लैकमेलर ने दावा किया कि उसके पास जेल के अंदर के 7 वीडियो हैं. 

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ब्लैकमेलर ने वीडियो को रोकने के नाम पर पैसा मांगते हुए कहा कि जल्दी पैसा का व्यवस्था कीजिए नहीं तो ये सभी वीडियो प्रेस से लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं को दे दिए जाएंगे और इससे आपके जेल के अंदर चल रहे काले कारोबार की कलई खुल जाएगी. 

उसके बाद जेल प्रशासन के होश उड़ गए कि आखिर इतनी हिमाकत करने वाला ब्लैकमेलर कौन है? उसके बाद जेल उपाधीक्षक सजंय कुमार ने नगर थाना में आवेदन देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें शक जताया गया है कि जेल से छूटे कैदियों ने ये सब वीडियो बनाए हैं और ब्लैकमेल करने के लिए पैसे मांग रहे हैं.

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नगर थाना एवं साइबर थाना ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वीडियो जेल के अंदर के कारगुजारियों की कलई खोलने वाला है तो क्या इस आधार पर कोई कारवाई होगी या फिर सिर्फ ब्लैकमेलर को पकड़कर फाइल बंद कर दिया जाएगा?

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