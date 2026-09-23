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'मोतिहारी में एक कंस बैठा है' भाजपा नेता रमा देवी के निशाने पर कौन?

Motihari News: मोतिहारी में भगवान बलभद्र पूजा के मंच से पूर्व सांसद रमा देवी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. रमा देवी ने बिना नाम लिए कहा कि मोतिहारी में एक 'कंस' बैठा है, जो उनके समाज के लोगों को खत्म कर रहा है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 23, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:28 PM IST
'मोतिहारी में एक कंस बैठा है' भाजपा नेता रमा देवी के निशाने पर कौन?
Image Credit: रमा देवी, पूर्व सांसद

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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