'मोतिहारी में एक कंस बैठा है' भाजपा नेता रमा देवी के निशाने पर कौन?

Motihari News: मोतिहारी में बलभद्र पूजा के मंच से रमा देवी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. अपने वक्त की कद्दावर नेता रहीं C के बयान की चर्चा मोतिहारी से लेकर पटना तक हो रही है कि आखिर मोतिहारी का वह ‘कंस’ कौन है? मोतिहारी और शिवहर से चार बार सांसद, एक बार मोतिहारी से विधायक और PHED मंत्री रह चुके दिवंगत बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने धार्मिक मंच से ऐसा बयान दिया कि लोगों के बीच पूजा से ज्यादा उनके बयान की चर्चा होने लगी. रमा देवी भाजपा की कद्दावर नेता रही हैं, लेकिन लोग दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं कि उनका इशारा भाजपा के ही किसी कद्दावर नेता की ओर है.