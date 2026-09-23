'मोतिहारी में एक कंस बैठा है' भाजपा नेता रमा देवी के निशाने पर कौन?

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Motihari News: मोतिहारी में बलभद्र पूजा के मंच से रमा देवी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. अपने वक्त की कद्दावर नेता रहीं C के बयान की चर्चा मोतिहारी से लेकर पटना तक हो रही है कि आखिर मोतिहारी का वह ‘कंस’ कौन है? मोतिहारी और शिवहर से चार बार सांसद, एक बार मोतिहारी से विधायक और PHED मंत्री रह चुके दिवंगत बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने धार्मिक मंच से ऐसा बयान दिया कि लोगों के बीच पूजा से ज्यादा उनके बयान की चर्चा होने लगी. रमा देवी भाजपा की कद्दावर नेता रही हैं, लेकिन लोग दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं कि उनका इशारा भाजपा के ही किसी कद्दावर नेता की ओर है.
कृष्ण-बलराम का उदाहरण देकर निशाना
भगवान बलभद्र एवं श्री सहस्रार्जुन पूजन महोत्सव के मंच से पूर्व सांसद रमा देवी के बयान ने मोतिहारी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. वैश्य समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमा देवी ने कृष्ण, बलराम और कंस का उदाहरण देते हुए बिना नाम लिए किसी बड़े नेता या विरोधी पर निशाना साधा. रमा देवी ने मंच से कहा कि, 'मोतिहारी में एक कंस बैठा है, जो हमारे समाज के एक-एक लोगों को खत्म कर रहा है.' उन्होंने समाज के लोगों को सचेत और जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने के लिए सभी को एकजुट रहना होगा.
'कंस को खत्म करना होगा' वाले बयान से बढ़ी चर्चा
रमा देवी ने आगे कहा कि आने वाले समय में समाज के लोगों को 'एकजुट होकर कृष्ण और बलराम की तरह कंस को खत्म करना होगा.' साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं. रमा देवी के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मोतिहारी का वह 'कंस' कौन है, जिसका उन्होंने मंच से जिक्र किया? किसके इशारे की ओर रमा देवी संकेत कर रही थीं? हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उनके निशाने पर कौन था.
नाम नहीं लिया, लेकिन 'कंस' कौन?
बताया जाता है कि मोतिहारी में वैश्य समाज की ओर से भगवान बलभद्र पूजा का भव्य आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में समाज के कई प्रमुख लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इसी मंच से रमा देवी ने समाज के लोगों को जागरूक और एकजुट रहने का संदेश दिया. नाम नहीं लिया, लेकिन 'कंस' का जिक्र कर दिया. अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि रमा देवी के बयान का असली निशाना कौन था.