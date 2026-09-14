/रामगढ़वा में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दादी और 5 वर्षीय पोते को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम

घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और बीडीओ राकेश कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं. इस हादसे में एक ही परिवार की दो पीढ़ियों की मौत से गांव में शोक की लहर है. पिता ने एक ही झटके में अपनी मां और अपने पांच वर्षीय बेटे को खो दिया, जबकि परिवार ने अपनी एक साथ दो अनमोल सदस्यों को हमेशा के लिए खो दिया है.