/रामगढ़वा में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दादी और 5 वर्षीय पोते को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम

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Motihari News: दिल्ली-काठमांडू एशियन हाइवे पर रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सेमर चौक के पास सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 5 वर्षीय बालक और उसकी 45 वर्षीय दादी की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सिसवनिया निवासी 5 वर्षीय अमित कुमार (पिता सोनू कुमार राम) और 45 वर्षीय रामझरी देवी (पति किसनाथ राम, सोनू राम की माता) के रूप में हुई है. हादसे के बाद परिवार और पूरे इलाके में मातम पसर गया है.
जानकारी के अनुसार, मासूम अमित कुमार अपनी दादी रामझरी देवी के साथ अपने पिता, जो ड्राइवर हैं, को कुछ सामान पहुंचाने जा रहा था. इसी दौरान सेमर चौक के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली-काठमांडू एशियन हाइवे पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया. ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे और फरार अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाए. सड़क जाम होने के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया.
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और बीडीओ राकेश कुमार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं. इस हादसे में एक ही परिवार की दो पीढ़ियों की मौत से गांव में शोक की लहर है. पिता ने एक ही झटके में अपनी मां और अपने पांच वर्षीय बेटे को खो दिया, जबकि परिवार ने अपनी एक साथ दो अनमोल सदस्यों को हमेशा के लिए खो दिया है.