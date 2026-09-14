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रामगढ़वा में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दादी और 5 वर्षीय पोते को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम

Motihari News: रामगढ़वा थाना क्षेत्र के सेमर चौक के पास दिल्ली-काठमांडू एशियन हाइवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 वर्षीय अमित कुमार और उसकी 45 वर्षीय दादी रामझरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 14, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:15 AM IST
रामगढ़वा में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दादी और 5 वर्षीय पोते को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम
Image Credit: रामगढ़वा में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दादी और 5 वर्षीय पोते को रौंदा (zee media)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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