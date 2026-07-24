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स्नैपचैट की दोस्ती और बुर्के की आड़, फिर भी रक्सौल बॉर्डर पर SSB ने नाकाम कर दी मानव तस्करी

Raxaul Border Human Trafficking: पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर पर SSB के जवानों ने मानव तस्करी की एक बड़ी कोशिश विफल कर दी गई. पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया कि स्नैपचैट से दोनों की पहचान हुई थी. युवक ने शादी की झांसा और नेपाल में नौकरी दिलाने के लिए घर से बहला-फुसला कर भगा कर लाया था.

Written ByPankaj KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:43 PM IST
स्नैपचैट की दोस्ती और बुर्के की आड़, फिर भी रक्सौल बॉर्डर पर SSB ने नाकाम कर दी मानव तस्करी
Image Credit: रक्सौल बॉर्डर पर SSB ने नाकाम की मानव तस्करी (Zee Media)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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