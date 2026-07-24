/स्नैपचैट की दोस्ती और बुर्के की आड़, फिर भी रक्सौल बॉर्डर पर SSB ने नाकाम कर दी मानव तस्करी

भारत-नेपाल की खुली सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी का संगठित नेटवर्क तेजी से पांव पसार रहा है. मानव तस्कर इंटरनेट मीडिया के जरिए लड़कियों को प्रेमजाल या नौकरी का झांसा देकर फंसाते हैं और फिर उन्हें सीमा पार ले जाकर देह व्यापार के दलदल में झोंक दिया. पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर पर SSB के जवानों ने मानव तस्करी की एक बड़ी कोशिश विफल कर दी गई. यहां सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए रक्सौल बॉर्डर पर बुर्के की आड़ में मानव तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, जिसे एसएसबी एव स्वयंसेवी संस्था ने विफल कर दिया है.