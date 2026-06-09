/रक्सौल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक विदेशी महिला और युवक गिरफ्तार

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों विदेशी नागरिकों से गहन पूछताछ कर रही हैं और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे भारत में अवैध रूप से प्रवेश क्यों करना चाहते थे. उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है. सीमा से आने-जाने वाले सभी लोगों के दस्तावेजों की सघन जांच की जा रही है, जिसके चलते यह कार्रवाई संभव हो सकी.