/रक्सौल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक विदेशी महिला और युवक गिरफ्तार

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Motihari News: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल बॉर्डर पर हरैया थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अवैध घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. पुलिस ने मैत्री पुल के पास जांच के दौरान दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला स्विट्जरलैंड की निवासी है, जबकि दूसरा युवक म्यांमार का रहने वाला बताया जा रहा है. दोनों पर बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने का आरोप है.
जानकारी के अनुसार, रक्सौल सीमा स्थित कस्टम्स चौक के पास नियमित जांच अभियान के दौरान पुलिस की नजर दो संदिग्ध लोगों पर पड़ी. उनके हावभाव और गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की. इस दौरान उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे वैध यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके.
पूछताछ में उनकी पहचान स्विट्जरलैंड की निवासी जुनीला ब्रेक श्रेष्ठा और म्यांमार के नागरिक आंग निंग लैट के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों नेपाल से रक्सौल बॉर्डर के रास्ते बिना वैध अनुमति के भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों विदेशी नागरिकों से गहन पूछताछ कर रही हैं और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे भारत में अवैध रूप से प्रवेश क्यों करना चाहते थे. उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है. सीमा से आने-जाने वाले सभी लोगों के दस्तावेजों की सघन जांच की जा रही है, जिसके चलते यह कार्रवाई संभव हो सकी.