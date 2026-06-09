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रक्सौल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक विदेशी महिला और युवक गिरफ्तार

Raxaul Border News: रक्सौल बॉर्डर पर हरैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्विट्जरलैंड की एक महिला और म्यांमार के एक युवक को बिना वैध वीजा-पासपोर्ट भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया. सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर अवैध घुसपैठ के कारणों की जांच कर रही हैं.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:07 AM IST
रक्सौल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक विदेशी महिला और युवक गिरफ्तार
Image Credit: रक्सौल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक विदेशी महिला और युवक गिरफ्तार

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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