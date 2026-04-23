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The Raxaul Files: साहिल ने कितना जबर्दस्त ब्रेनवाश किया था कि नाबालिग हिंदू लड़की रखने लगी थी रोजा! अहमदाबाद ले जाते समय बॉर्डर पर पकड़ा गया

The Raxaul Files: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर से लव जिहाद का मामला सामने आया है. साहिल अंसारी नाम का व्यक्ति एक नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया. आइए जानते हैं कि कैसे साहिल अंसारी ने नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया कि वो रोजा रखने को भी तैयार हो गई.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:43 PM IST

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रक्सौल बॉर्डर लव जिहाद मामला
रक्सौल बॉर्डर लव जिहाद मामला

The Raxaul Files: आपने 'द केरला फाइल्स' मूवी देखी होगी. मूवी में केरल की लड़कियों को कैसे अरब देशों में भेजा जाता है. कुछ का ब्रेन वाश किया जाता है तो कुछ को लव जिहाद के जरिए बरगलाकर. बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर पर भी गुरुवार को एक ऐसा ही केस देखने को मिला. यहां साहिल अंसारी नाम का व्यक्ति एक नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया. पूछताछ में पहले तो उसने गुमराह किया और लड़की भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में सब भांडा फूट गया और सुरक्षाबलों ने दोनों को हरैया थाना पुलिस को सौंप दिया. Z बिहार झारखंड ने पहले भी रक्सौल बॉर्डर से लड़कियों की तस्करी जैसे मामलों का भंडाफोड़ किया था.

बॉर्डर पर तैनात AHTU (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) टीम, SSB चेक-पोस्ट, 47वीं वाहिनी कार्मिकों ने गुरुवार को सतर्कता दिखाते हुए मानव तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. नियमित ड्यूटी के दौरान मैत्री ब्रिज, रक्सौल के पास नेपाल से भारत की ओर ऑटो-रिक्शा से आ रहे एक संदिग्ध युवक को रोका गया. उसके साथ एक नाबालिग लड़की भी थी. प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने अपना नाम साहिल अंसारी निवासी हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण, बिहार बताया. नाबालिग भी हरसिद्धि की रहने वाली है. नाबालिग लड़की हिंदू समुदाय से है. 

पूछताछ में आरोपी युवक संदेहास्पद लगा और उसने सुरक्षाबलों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. मामला संदिग्ध लगा तो सुरक्षाबलों ने लड़की की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे अपने संरक्षण में लिया. महिला सुरक्षाकर्मियों, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चम्पारण और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने नाबालिग लड़की की काउंसलिंग की. पहले तो लड़की साहिल की ओर से बताई बातें दोहराती रही, लेकिन मानव तस्करी के खतरों के बारे में बताने पर लड़की ने सारी बातें बता दीं.

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लड़की ने खुलासा किया कि आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और घर से भगाकर ले गया. पिछले 7–8 महीनों से दोनों के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी. युवक तीन दिन पहले उसे घर से भगाकर नेपाल ले गया था, जहां दोनों किराए के मकान में रहे. गुरुवार को साहिल लड़की को अहमदाबाद, गुजरात ले जा रहा था. लड़की ने तो यहां तक बताया कि वह साहिल से प्रभावित होकर रोजा रखने लगी थी.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 1 पर लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

सुरक्षाबलों ने पीड़िता के परिजनों से संपर्क किया, जिन्होंने पहले ही हरसिद्धि थाना, पूर्वी चम्पारण में FIR संख्या 222/26, दिनांक 20/04/2026 दर्ज करा रखी है. AHTU, SSB, 47वीं वाहिनी एवं प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चम्पारण, स्वच्छ रक्सौल संस्था और जन जागरण संस्था की तत्परता और सूझबूझ से नाबालिग लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और मानव तस्करी की योजना विफल हो गई. आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़िता और आरोपी को हरैया थाना, रक्सौल को सौंप दिया गया है.

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