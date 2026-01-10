Advertisement
रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, अवैध घुसपैठ करते श्रीलंकाई नागरिक समेत दो गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे एक श्रीलंकाई नागरिक और उसके भारतीय मददगार को एसएसबी व इमिग्रेशन विभाग ने गिरफ्तार किया है. नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत आने की कोशिश नाकाम कर दी गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:08 PM IST

Motihari News: मोतिहारी जिले के भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में श्रीलंकाई नागरिक की मदद कर रहे एक भारतीय नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है. यह गिरफ्तारी एसएसबी और इमिग्रेशन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिससे सीमा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

गिरफ्तार श्रीलंकाई नागरिक की पहचान कच्ची मोहम्मद हनिफ के रूप में हुई है, जबकि उसकी मदद कर रहा भारतीय नागरिक केरल का निवासी कानोथ रसीद बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, दोनों नेपाल के रास्ते रक्सौल बॉर्डर से बिना वैध वीजा और अनुमति के भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान अवैध घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ.

तलाशी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीलंकाई नागरिक के पास से पासपोर्ट, नेपाली करेंसी, श्रीलंकाई पहचान पत्र, मोबाइल फोन, कैमरा सहित अन्य जरूरी सामान बरामद किया है. इन दस्तावेजों और सामानों के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों को मामला गंभीर प्रतीत हो रहा है. आशंका जताई जा रही है कि यह घुसपैठ किसी बड़े नेटवर्क से भी जुड़ी हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी.

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी हुई हैं. श्रीलंकाई नागरिक से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वह भारत में अवैध रूप से प्रवेश क्यों करना चाहता था और उसका मकसद क्या था. वहीं भारतीय नागरिक से भी पूछताछ की जा रही है कि वह विदेशी नागरिक को भारत क्यों ले जा रहा था, कितने दिनों से उसके संपर्क में था और क्या इसके पीछे किसी संगठित गिरोह की भूमिका है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

