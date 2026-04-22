Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3188519
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

रक्सौल में अवैध मनी एक्सचेंज पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 45 लाख की नकदी के साथ एक गिरफ्तार

Raxaul News: रक्सौल बॉर्डर पर अवैध करेंसी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे ढाला के पास संचालित सटही काउंटर पर छापेमारी की, जहां से करीब 45 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिसमें नेपाली करेंसी भी शामिल है. इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:19 PM IST

Trending Photos

रक्सौल में अवैध मनी एक्सचेंज पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 45 लाख की नकदी के साथ एक गिरफ्तार
रक्सौल में अवैध मनी एक्सचेंज पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 45 लाख की नकदी के साथ एक गिरफ्तार

Raxaul News: रक्सौल बॉर्डर पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के दौरे के बाद अवैध करेंसी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से बॉर्डर इलाके में खुलेआम चल रहे अवैध मनी एक्सचेंज (सटही काउंटर) पर शिकंजा कसते हुए रक्सौल पुलिस ने यह कदम उठाया है. आपको बता दें जी मीडिया ने बॉर्डर पर चल रहे रुपया के अवैध कारोबार को कई बार अपने खबरों में दिखाया था. लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब ठोस कार्रवाई देखने को मिल रही है. इस कार्रवाई को सीमा क्षेत्र में चल रहे संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

पुलिस ने रक्सौल रेलवे ढाला के पास स्थित एक अवैध सटही काउंटर पर छापेमारी कर करीब 45 लाख रुपये बरामद किए हैं. जब्त रकम में लगभग ढाई लाख रुपये नेपाली करेंसी भी शामिल है. इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है.

ये भी पढें: कैसे छूट गए 80 किलो चरस-गांजा के अभियुक्त? SP की नजर अब थाना से कोर्ट तक

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे ढाला के पास अवैध मनी एक्सचेंज काउंटर के जरिए बड़े पैमाने पर हुंडी कारोबार संचालित किया जा रहा है. इसी आधार पर थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल और एसएसबी की टीम के साथ छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में नकदी बरामद की.

पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है कि कहीं इस अवैध पैसे के लेनदेन के जरिए हुंडी, हवाला या विदेशी फंडिंग का नेटवर्क तो नहीं चलाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि इन काउंटरों पर न तो ग्राहकों की पहचान ली जाती है और न ही कोई रिकॉर्ड रखा जाता है. रक्सौल शहर में बट्टा चौक से मैत्री पुल तक करीब 33 ऐसे अवैध सटही काउंटर संचालित होने की बात सामने आई है, जिस पर अब प्रशासन की नजर टिकी हुई है. आपको बता दे कि Zee मीडिया ने रुपयों का मेला नाम से खबर भी चलाया था और दो दिन पूर्व बिहार के चीफ सेकेट्री एवं डीजीपी ने रक्सौल बॉर्डर से विदेशी फंडिंग, हुंडी एवं हवाला करोबार को बन्द करने का आदेश दिया था.

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
रक्सौल में अवैध मनी एक्सचेंज पर पुलिस का प्रहार: 45 लाख की नकदी के साथ एक गिरफ्तार
Bagaha News
'ऑपरेशन नया सवेरा' का असर, नाबालिगों को बंधक बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Jamui News
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जमुई की 'नल-जल योजना', बिना पानी दिए ही जमींदोज हुई टंकी
Madhubani News
मधुबनी में निगरानी विभाग की छापेमारी, बेनीपट्टी अंचल कार्यालय का लिपिक गिरफ्तार
Mukhyamantri Gram Sadak Yojana Bihar
सीमांचल में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनीं 6,350 किमी पक्की सड़कें
Shreyasi Singh
पप्पू यादव पर बरसीं श्रेयसी सिंह, पूछा- अपनी बेटी-पत्नी के लिए भी यही राय रखते हैं?
Jharkhand news
बंगाल चुनाव को लेकर पाकुड़ में हाई अलर्ट, झारखंड-बंगाल बॉर्डर सील, तलाशी अभियान शुरू
Bagaha News
DM तरणजोत सिंह का कड़ा एक्शन: बगहा और रामनगर को अतिक्रमण मुक्त करने का मिशन शुरू
Bihar News
बिहार के गांवों में अब नहीं रुकेंगे सड़क-पुल के काम, विशेष सचिव ने दिए कड़े निर्देश
Bihar News
बिहार में पोषण पखवाड़ा का महा-अभियान: 65 लाख गतिविधियों के साथ कुपोषण पर प्रहार