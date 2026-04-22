रक्सौल में अवैध मनी एक्सचेंज पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 45 लाख की नकदी के साथ एक गिरफ्तार

Raxaul News: रक्सौल बॉर्डर पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के दौरे के बाद अवैध करेंसी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से बॉर्डर इलाके में खुलेआम चल रहे अवैध मनी एक्सचेंज (सटही काउंटर) पर शिकंजा कसते हुए रक्सौल पुलिस ने यह कदम उठाया है. आपको बता दें जी मीडिया ने बॉर्डर पर चल रहे रुपया के अवैध कारोबार को कई बार अपने खबरों में दिखाया था. लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब ठोस कार्रवाई देखने को मिल रही है. इस कार्रवाई को सीमा क्षेत्र में चल रहे संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

पुलिस ने रक्सौल रेलवे ढाला के पास स्थित एक अवैध सटही काउंटर पर छापेमारी कर करीब 45 लाख रुपये बरामद किए हैं. जब्त रकम में लगभग ढाई लाख रुपये नेपाली करेंसी भी शामिल है. इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है.

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जानकारी के मुताबिक, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे ढाला के पास अवैध मनी एक्सचेंज काउंटर के जरिए बड़े पैमाने पर हुंडी कारोबार संचालित किया जा रहा है. इसी आधार पर थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल और एसएसबी की टीम के साथ छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में नकदी बरामद की.

पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है कि कहीं इस अवैध पैसे के लेनदेन के जरिए हुंडी, हवाला या विदेशी फंडिंग का नेटवर्क तो नहीं चलाया जा रहा था. बताया जा रहा है कि इन काउंटरों पर न तो ग्राहकों की पहचान ली जाती है और न ही कोई रिकॉर्ड रखा जाता है. रक्सौल शहर में बट्टा चौक से मैत्री पुल तक करीब 33 ऐसे अवैध सटही काउंटर संचालित होने की बात सामने आई है, जिस पर अब प्रशासन की नजर टिकी हुई है. आपको बता दे कि Zee मीडिया ने रुपयों का मेला नाम से खबर भी चलाया था और दो दिन पूर्व बिहार के चीफ सेकेट्री एवं डीजीपी ने रक्सौल बॉर्डर से विदेशी फंडिंग, हुंडी एवं हवाला करोबार को बन्द करने का आदेश दिया था.