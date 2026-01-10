Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069470
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Raxaul land notice: अपनी ही जमीन पर 'किराएदार' बनने की मजबूरी, रक्सौल में प्रशासन के अल्टीमेटम से हड़कंप

Raxaul land notice: रक्सौल शहर में जिला प्रशासन द्वारा खास महल की जमीन बताकर सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजे जाने से हड़कंप मच गया है. दशकों से रह रहे लोगों को ट्रेसपासर बताते हुए 30 जनवरी तक लीज लेने का अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो जमीन पर सरकारी कब्जे की चेतावनी दी गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:47 AM IST

Trending Photos

अपनी ही जमीन पर 'किराएदार' बनने की मजबूरी, रक्सौल में प्रशासन के अल्टीमेटम से हड़कंप
अपनी ही जमीन पर 'किराएदार' बनने की मजबूरी, रक्सौल में प्रशासन के अल्टीमेटम से हड़कंप

Raxaul land notice: रक्सौल शहर में जिला प्रशासन द्वारा सैकड़ों लोगों को भेजे गए नोटिस ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. नोटिस के माध्यम से प्रशासन ने संबंधित जमीन को खास महल की भूमि बताते हुए दशकों से वहां रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी करार दिया है. नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों में डर और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. कई परिवार मानसिक तनाव में हैं, वहीं कुछ लोगों के बीमार पड़ने की भी खबर सामने आ रही है.

30 जनवरी तक लीज लेने का अल्टीमेटम
प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नोटिस प्राप्त जमीन का मूल्यांकन 26 लाख रुपये प्रति डिसमिल किया गया है. इसके तहत भू-स्वामियों को कुल मूल्य का 5 प्रतिशत राशि जमा कराकर 30 वर्षों के लिए लीज लेने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा यानी 30 जनवरी तक लीज की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उक्त जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कब्जा कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: सिर्फ फोटो में दिख रही ठंड की तैयारी! रक्सौल नगर परिषद में अलाव के दावे फेल

Add Zee News as a Preferred Source

अंतरराष्ट्रीय शहर रक्सौल में जमीन सबसे कीमती
 नेपाल सीमा से सटा रक्सौल एक अंतरराष्ट्रीय शहर माना जाता है. यहां की जमीन की कीमत बिहार ही नहीं, बल्कि देश के कई बड़े शहरों के बराबर या उससे भी अधिक मानी जाती है. रक्सौल शहर में सैकड़ों छोटे-बड़े दुकान, एजेंसियां और मकान हैं, जिनमें लोग अपने पूर्वजों के समय से निवास करते आ रहे हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से अचानक अतिक्रमणकारी बताए जाने से लोगों में भारी नाराजगी है.

स्थानीय लोगों का विरोध
इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. लोगों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी बताना पूरी तरह गलत है. स्थानीय नागरिकों ने सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार की मांग की है. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया, तो वे आवेदन से लेकर आंदोलन तक का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

TAGS

Raxaul land notice

Trending news

Raxaul land notice
अपनी ही जमीन पर 'किराएदार' बनने की मजबूरी, रक्सौल में प्रशासन के अल्टीमेटम से हड़कंप
Bihar News
विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता
Pawan Singh
तीसरी शादी या पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह
Jamui Crime News
जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख लूटे
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, AQI ने भी तोड़ा 'दम'! जानें IMD का अलर्ट
jehanabad fire news
जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा
Bihar politics
'हार के डर से बदहवास हैं ममता बनर्जी': सरावगी ने बंगाल की रेड पर साधा निशाना
Patna Weather
पटना में कैसा है 10 जनवरी का मौसम? AQI हुआ 'खतरनाक'... चेक करें अपडेट
Bihar Weather
सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर समेत 25 जिलों में IMD का अलर्ट, अभी और बढ़ेगी कनकनी
Bettiah news
बेतिया कोर्ट में 'हाई अलर्ट': अदालतों को उड़ाने की धमकी के बाद छावनी बना परिसर