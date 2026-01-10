Raxaul land notice: अपनी ही जमीन पर 'किराएदार' बनने की मजबूरी, रक्सौल में प्रशासन के अल्टीमेटम से हड़कंप

Raxaul land notice: रक्सौल शहर में जिला प्रशासन द्वारा सैकड़ों लोगों को भेजे गए नोटिस ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. नोटिस के माध्यम से प्रशासन ने संबंधित जमीन को खास महल की भूमि बताते हुए दशकों से वहां रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी करार दिया है. नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों में डर और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है. कई परिवार मानसिक तनाव में हैं, वहीं कुछ लोगों के बीमार पड़ने की भी खबर सामने आ रही है.

30 जनवरी तक लीज लेने का अल्टीमेटम

प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नोटिस प्राप्त जमीन का मूल्यांकन 26 लाख रुपये प्रति डिसमिल किया गया है. इसके तहत भू-स्वामियों को कुल मूल्य का 5 प्रतिशत राशि जमा कराकर 30 वर्षों के लिए लीज लेने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा यानी 30 जनवरी तक लीज की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उक्त जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कब्जा कर लिया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय शहर रक्सौल में जमीन सबसे कीमती

नेपाल सीमा से सटा रक्सौल एक अंतरराष्ट्रीय शहर माना जाता है. यहां की जमीन की कीमत बिहार ही नहीं, बल्कि देश के कई बड़े शहरों के बराबर या उससे भी अधिक मानी जाती है. रक्सौल शहर में सैकड़ों छोटे-बड़े दुकान, एजेंसियां और मकान हैं, जिनमें लोग अपने पूर्वजों के समय से निवास करते आ रहे हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से अचानक अतिक्रमणकारी बताए जाने से लोगों में भारी नाराजगी है.

स्थानीय लोगों का विरोध

इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. लोगों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी बताना पूरी तरह गलत है. स्थानीय नागरिकों ने सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार की मांग की है. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया, तो वे आवेदन से लेकर आंदोलन तक का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.

रिपोर्ट: पंकज कुमार