'हाथी के दांत' निकला रक्सौल का नया बस स्टैंड! भव्य उद्घाटन के 4 दिन बाद भी बसों का संचालन शुरू नहीं

Motihari News: रक्सौल में जाम से निजात दिलाने के लिए बनाए गए नए बस स्टैंड का उद्घाटन तो 26 जनवरी को भव्य तरीके से कर दिया गया, लेकिन चार दिन बाद भी वहां से एक भी बस का संचालन शुरू नहीं हो सका है. बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते बसें आज भी पुराने नहर चौक से ही चल रही हैं. नया बस स्टैंड फिलहाल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:34 AM IST

Motihari News: रक्सौल में जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए नए बस स्टैंड का उद्घाटन हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी बस वहां नजर नहीं आई है. बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ मुहूर्त में स्थानीय सांसद डॉ. संजय जयसवाल ने नए बस स्टैंड का भव्य उद्घाटन किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उद्घाटन के बावजूद नया बस स्टैंड 'हाथी के दांत' साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज भी शहर की सभी बसें पुराने नहर चौक से ही संचालित हो रही हैं.

दरअसल, रक्सौल शहर में आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए रक्सौल विधायक प्रमोद सिन्हा की पहल पर नगर परिषद द्वारा शहर से करीब दो किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर में नए बस स्टैंड का निर्माण कराया गया. इस बस स्टैंड का उद्देश्य शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही को कम करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना था. हालांकि, निर्माण कार्य अब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका है, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

नए बस स्टैंड में कई मूलभूत सुविधाओं का अब भी अभाव है. यहां बाउंड्री वॉल का निर्माण अधूरा है, पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और यात्रियों के लिए पीने के पानी व यात्री शेड की भी कमी है. सबसे अहम बात यह है कि बाथरूम और शौचालय का निर्माण कार्य अभी भी जारी है. इन तमाम कमियों के बावजूद आनन-फानन में उद्घाटन कर दिया गया, जिससे बस संचालकों और यात्रियों दोनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए बस संचालक फिलहाल कोइरियाटोला और नहर चौक से ही बसों का संचालन कर रहे हैं. उद्घाटन के बाद भी नया बस स्टैंड महज शोभा की वस्तु बनकर रह गया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक आवश्यक सुविधाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक क्या इस बस स्टैंड से बसों का संचालन संभव हो पाएगा. लोगों की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि नया बस स्टैंड वास्तव में कब जनता के काम आएगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

Motihari News

