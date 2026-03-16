Raxul News: गूगल मैप के भरोसे सफर करना पड़ा भारी, ट्रेन की टक्कर से चकनाचूर हुई कार

Raxaul News: रक्सौल में गूगल मैप की गलत दिशा एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई. सैनिक रोड पर सौनहा माई मंदिर के पास गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे युवकों की कार सीधे रेलवे ट्रैक पर जा फंसी और उसी दौरान सामने से आ रही अमृत भारत ट्रेन से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. राहत की बात यह रही कि ट्रेन को आते देख कार सवार युवक समय रहते बाहर निकलकर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए.
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Raxaul News: रक्सौल में एक बार फिर गूगल मैप की गलत दिशा लोगों के लिए मुसीबत बन गई. गूगल मैप के भरोसे सफर कर रहे कुछ युवकों की कार सीधे रेलवे ट्रैक पर जा फंसी और उसी दौरान सामने से आ रही अमृत भारत ट्रेन से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. यह घटना रक्सौल के सैनिक रोड पर सौनहा माई मंदिर के पास की बताई जा रही है. राहत की बात यह रही कि ट्रेन को आता देख कार सवार युवक समय रहते बाहर निकलकर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई. हालांकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखचे उड़ गए और आसपास के इलाके में जोरदार आवाज सुनाई दी. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि बिना पूरी जानकारी के केवल गूगल मैप पर भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.
बताया जा रहा है कि कार में सवार चार से पांच युवक रक्सौल से आदापुर की ओर जा रहे थे. रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया था. गूगल मैप ने उन्हें सैनिक रोड की ओर मोड़ दिया और सौनहा माई मंदिर के पास अधूरे सड़क वाले इलाके तक पहुंचा दिया. इस जगह से रक्सौल-सीतामढ़ी रेल खंड गुजरता है, लेकिन यहां सड़क का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही कोई रेल फाटक बना हुआ है.
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जब युवक आगे बढ़े तो उनकी कार सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और वहीं फंस गई. इसी दौरान उसी ट्रैक पर अमृत भारत ट्रेन आ गई. ट्रेन को तेजी से अपनी ओर आते देख युवकों ने तुरंत कार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना ही बेहतर समझा. कुछ ही क्षण बाद ट्रेन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद रक्सौल थाना की पुलिस और रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरे सड़क निर्माण और रेल फाटक की कमी के कारण इस तरह की घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है.
रिपोर्ट: पंकज कुमार