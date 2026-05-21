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Motihari News: रक्सौल में पटना STF और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, ₹30 लाख की भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद, दो हिरासत में

Motihari News: रक्सौल में पटना STF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध मनी एक्सचेंज रैकेट का खुलासा हुआ. छापेमारी में 30 लाख रुपये, जिनमें नेपाली करेंसी भी शामिल है, बरामद किए गए. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 09:00 AM IST

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Motihari News: रक्सौल में पटना STF और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, ₹30 लाख की भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद, दो हिरासत में
Motihari News: रक्सौल में पटना STF और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, ₹30 लाख की भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद, दो हिरासत में

Motihari News: सीमावर्ती शहर रक्सौल में एक महीने के अंदर सिर्फ रक्सौल थाना क्षेत्र में अवैध सटही कारोबारियों पर तीसरी बड़ी छापेमारी हुई है. इस कार्रवाई में करीब 30 लाख रुपये बरामद किए गए हैं. इस छापेमारी को पटना STF और रक्सौल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया. वहीं दूसरी ओर हरैया थाना क्षेत्र में अवैध रुपया कारोबार की दुकानों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बता दें कि रक्सौल में रेलवे गुमटी के एक तरफ रक्सौल थाना क्षेत्र पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ हरैया थाना क्षेत्र आता है.

पटना STF को सूचना मिली थी कि सीमावर्ती शहर में अवैध मनी एक्सचेंज का धंधा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जहां भारतीय और नेपाली रुपये का अवैध तरीके से एक्सचेंज किया जाता है. बताया जा रहा है कि इन पैसों का कोई वैध सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और न ही नोट बदलने या लेने वालों के पास पैसों का कोई रिकॉर्ड मौजूद रहता है. इसी सूचना के आधार पर रक्सौल थाना अध्यक्ष सह IPS हेमंत कुमार सिंह, DSP मनीष आनंद और पटना STF की टीम ने सब्जी बाजार स्थित एक दुकान में छापेमारी की.

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छापेमारी के दौरान पुलिस ने देखा कि रुपये झोले, बोरे और रैक में छिपाकर रखे गए थे. जब पुलिस ने बरामद पैसों की गिनती शुरू की तो कुल 30 लाख रुपये मिले, जिनमें 17 लाख 87 हजार नेपाली करेंसी भी शामिल है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे अवैध मनी एक्सचेंज काउंटर के नेटवर्क और संचालन को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बता दें कि रक्सौल थाना अध्यक्ष हेमंत सिंह ने एक महीने पहले भी रक्सौल रेलवे ढाला के पास दो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर लाखों रुपये जब्त किए थे. यह एक महीने के अंदर तीसरी बड़ी कार्रवाई है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि रक्सौल क्षेत्र में अवैध सटही काउंटरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन रेलवे ढाला के आसपास रेल थाना और हरैया थाना क्षेत्र में अब भी अवैध सटही काउंटर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन कारोबारियों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि रेल पुलिस और हरैया पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है.

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