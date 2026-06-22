/रक्सौल में रेलवे गेटमैन राजू बना DSP तो रामगढ़वा के दो सगे भाई बने BDO और असिस्टेंट कमिश्नर

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BPSC Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा के परिणाम ने पूर्वी चंपारण के लिए गर्व और खुशी का माहौल बना दिया है. रक्सौल में रेलवे गेटमैन के पद पर कार्यरत राजू कुमार ने कठिन संघर्ष और अथक मेहनत के बल पर DSP पद के लिए चयनित होकर एक मिसाल कायम की है. राजू जो कि समस्तीपुर के निवासी है और बेहद विपरित परिस्थतियों में यह सफलता हासिल की है और राजू की कहानी आज उस हर यूवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.
राजू कुमार के जीवन में संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था. राजू जब मात्र 12 साल का था तब उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. रेलवे की 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी वह इस सफलता को हासिस किये है. सामित संसाधनों और बिना किसी महंगी कोचिंग क्लास के उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर यह साबित कर दिया है कि सफलता के लिए मजबूत इरादे और निरंतर मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है.
राजू की मेहनत का अंदाजा इस बात से लगया जा सकता है कि BPSC का परिणाम आने और DSP पद पर चयनित होने के अगले दिन वह अपनी ड्यूटी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मौजूद रहे. उनकी यह उपलब्धि उन लाखओं युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं.
वहीं दुसरी ओर रामगढ़वा प्रखंड के अहिरौलिया गांव में भी खुशी का लहर है. शिक्षक गोपाल जी मिश्रा के घर दोहरी खुशी आई है. उनके दोनों पुत्रों ने एक साथ BPSC में सफलता हासिल की है. दिलजीत मिश्रा का चयन BDO पद पर हुआ है तो वहीं उनके भाई विवेक मिश्रा का चयन स्टेट टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है. साधारण परिवार से आने वाले दोनों भाई पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे हैं. दिलजीत जो कि पटना में रहकर तैयारी की, जबकि विवेक ने इंजीनियर करते हुए यह सफलता प्राप्त की. उनकी यह उपलब्धि ने गांव के साथ-साथ पूरे प्रखंड का नाम रौशन किया है.