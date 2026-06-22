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रक्सौल में रेलवे गेटमैन राजू बना DSP तो रामगढ़वा के दो सगे भाई बने BDO और असिस्टेंट कमिश्नर

BPSC Result 2026: रक्सौल के रेलवे गेटमैन राजू कुमार ने कठिन संघर्ष और मेहनत के दम पर BPSC परीक्षा पास कर DSP पद हासिल किया. वहीं रामगढ़वा के शिक्षक गोपाल मिश्रा के दोनों बेटे दिलजीत मिश्रा और विवेक मिश्रा भी BPSC में चयनित होकर क्रमशः BDO और असिस्टेंट कमिश्नर बने है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 22, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:09 PM IST
रक्सौल में रेलवे गेटमैन राजू बना DSP तो रामगढ़वा के दो सगे भाई बने BDO और असिस्टेंट कमिश्नर
Image Credit: जी मीडिया

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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