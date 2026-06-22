/रक्सौल में रेलवे गेटमैन राजू बना DSP तो रामगढ़वा के दो सगे भाई बने BDO और असिस्टेंट कमिश्नर

वहीं दुसरी ओर रामगढ़वा प्रखंड के अहिरौलिया गांव में भी खुशी का लहर है. शिक्षक गोपाल जी मिश्रा के घर दोहरी खुशी आई है. उनके दोनों पुत्रों ने एक साथ BPSC में सफलता हासिल की है. दिलजीत मिश्रा का चयन BDO पद पर हुआ है तो वहीं उनके भाई विवेक मिश्रा का चयन स्टेट टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है. साधारण परिवार से आने वाले दोनों भाई पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे हैं. दिलजीत जो कि पटना में रहकर तैयारी की, जबकि विवेक ने इंजीनियर करते हुए यह सफलता प्राप्त की. उनकी यह उपलब्धि ने गांव के साथ-साथ पूरे प्रखंड का नाम रौशन किया है.