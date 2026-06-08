/रक्सौल के 2 बड़े अस्पतालों पर गिरेगी गाज! फायर सेफ्टी में लापरवाही पर नोटिस, एक हफ्ते में सुधार नहीं तो होंगे सील

Raxaul News: रक्सौल अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी में लापरवाही को लेकर शहर के दो बड़े अस्पताल, अहमदी हॉस्पिटल एवं विनोद हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है. एक सप्ताह में फायर सेफ्टी को नियमानुसार सही नहीं किया गया तो विभाग के द्वारा अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली के एक आवासीय होटल और मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के बाद बिहार अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू किया है. सभी अग्निशमन कार्यालयों को होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, अपार्टमेंट और मैरेज हॉल की फायर सेफ्टी जांच करने के आदेश दिए गए हैं.