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रक्सौल के 2 बड़े अस्पतालों पर गिरेगी गाज! फायर सेफ्टी में लापरवाही पर नोटिस, एक हफ्ते में सुधार नहीं तो होंगे सील

Raxaul News: रक्सौल में फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान अग्निशमन विभाग ने लापरवाही मिलने पर अहमदी हॉस्पिटल और विनोद हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है. एक सप्ताह के भीतर कमियां दूर नहीं करने पर अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:34 AM IST
रक्सौल के 2 बड़े अस्पतालों पर गिरेगी गाज! फायर सेफ्टी में लापरवाही पर नोटिस, एक हफ्ते में सुधार नहीं तो होंगे सील
Image Credit: रक्सौल के 2 बड़े अस्पतालों पर गिरेगी गाज! फायर सेफ्टी में लापरवाही पर नोटिस, एक हफ्ते में सुधार नहीं तो होंगे सील

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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