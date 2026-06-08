/रक्सौल के 2 बड़े अस्पतालों पर गिरेगी गाज! फायर सेफ्टी में लापरवाही पर नोटिस, एक हफ्ते में सुधार नहीं तो होंगे सील

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Raxaul News: रक्सौल अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी में लापरवाही को लेकर शहर के दो बड़े अस्पताल, अहमदी हॉस्पिटल एवं विनोद हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है. एक सप्ताह में फायर सेफ्टी को नियमानुसार सही नहीं किया गया तो विभाग के द्वारा अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली के एक आवासीय होटल और मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के बाद बिहार अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू किया है. सभी अग्निशमन कार्यालयों को होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, अपार्टमेंट और मैरेज हॉल की फायर सेफ्टी जांच करने के आदेश दिए गए हैं.
इसी अभियान के तहत रक्सौल अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने रक्सौल के कई होटल, अस्पताल, मैरेज हॉल, स्कूल, आवासीय अपार्टमेंट एवं मॉल की जांच की. इसी दौरान लक्ष्मीपुर में संचालित विनोद हॉस्पिटल एवं सैनिक रोड में संचालित अहमदी हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही नजर आई. विनोद हॉस्पिटल में विद्युत वायरिंग लटकती हुई नजर आई, वहीं अहमदी अस्पताल में अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसे रिफिल नहीं कराया गया था. दोनों अस्पतालों को अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने नोटिस देकर एक सप्ताह के अंदर फायर सेफ्टी सही करने का निर्देश दिया है.
इस संबंध में रक्सौल के अग्निशमन पदाधिकारी कृष्णा आनंद ने बताया कि विभाग के निर्देश पर रक्सौल अनुमंडल के सभी होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, मैरेज हॉल, मॉल एवं आवासीय अपार्टमेंट में फायर सेफ्टी का जांच अभियान शुरू किया गया है.
फायर सेफ्टी में लापरवाही को लेकर रक्सौल के दो बड़े अस्पताल, विनोद एवं अहमदी हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया है. अन्य होटल, हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल एवं अपार्टमेंट, जहां फायर सेफ्टी संतोषजनक थी, उन्हें विद्युत लोड की जांच कराने एवं शॉर्ट सर्किट को लेकर विद्युत विभाग से NOC लेकर जमा करने को कहा गया है.