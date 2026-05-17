Motihari News: भारत-नेपाल आने-जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, रक्सौल में कल खुलेंगे RBI के विदेशी मुद्रा एक्सचेंज काउंटर

Motihari News: चाहे नेपाल जाने वाले यात्री हो या नेपाल से भारत आने वाले लोग, दोनों ही तरफ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. एक बार फिर, मोतिहारी में जी न्यूज की एक रिपोर्ट का असर देखने को मिला है. रक्सौल सीमा के पास सदियों से चल रहे अवैध मुद्रा विनिमय काउंटरों के बारे में जी न्यूज के लगातार कवरेज किए जाने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सीमावर्ती शहर रक्सौल में दो जगहों पर विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर खोलने का फैसला किया है.

पहला रक्सौल शहर की मुख्य सड़क पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा में और दूसरा सोना हॉल के पास स्थित HDFC बैंक की शाखा में. कल (18 मई) RBI के क्षेत्रीय निदेशक अर्जुन कुमार अरविंद SBI और HDFC बैंक, दोनों शाखाओं में इन विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटरों का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इन विनिमय काउंटरों के खुलने से भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पर्यटन को काफी सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे उन संचालकों की मनमानी पर भी रोक लगेगी, जो मुद्रा विनिमय की आड़ में अवैध सट्टेबाजी काउंटर चला रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Motihari News: 21 मासूम बच्चों को आधी रात कहां ले जा रहा था शख्स? मानव तस्करी का शक!

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि जी मीडिया ने रक्सौल रेलवे क्रॉसिंग के आस-पास अवैध सट्टेबाजी काउंटरों के संचालन से जुड़ी खबरों को लगातार प्रमुखता से दिखाया था. पुलिस ने भी, दो अलग-अलग मौकों पर इन अवैध सट्टेबाजी काउंटरों पर छापेमारी की और लाखों रुपये जब्त किए. इस खबर का संज्ञान लेते हुए RBI ने सीमावर्ती शहर रक्सौल में दो जगहों पर विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक की शाखाओं में विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर खोलने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्य क्षेत्रीय निदेशक कल सुबह 10:00 बजे इन विदेशी मुद्रा काउंटरों का उद्घाटन करेंगे.