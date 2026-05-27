वृद्धाश्रम के आश्रितों को बेदर्द सिस्टम ने दिया है ऐसा दर्द कि हर आंख में आंसू और हर जुबान में पीड़ा झलक रही

Motihari Old-Age Home: कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है. मोतिहारी के ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग वाकई में भगवान के भरोसे हैं. पहले अपनों ने उनसे किनारा किया और अब सरकारी सिस्टम भी मुंह फेर चुका है.
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मोतिहारी में करीब दो वर्ष पहले काफी तामझाम के साथ वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई थी. तब बताया गया था कि जिन बेबस बुजुर्गों को बोझ समझ लिया जाता है, उन्हें यहां आश्रय दिया जाएगा. जिन बुजुर्गों को उनके बच्चे असहाय छोड़ जाते हैं, उनके लिए मोतिहारी के बरियारपुर में खुला वृद्धाश्रम एक उम्मीद बनकर सामने आया था. पंचायत भवन में शानदार व्यवस्था के साथ वृद्धाश्रम बनाया गया था. वृद्ध लोगों के रहने के लिए आश्रम में 11 कमरे की व्यवस्था है. आश्रम में शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ तो कपड़ा साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन तक लगाया गया है. यहां पर मोतिहारी के डीएम जाते थे और वृद्धों के लिए बने भोजन को खाकर आश्वस्त होते थे कि वृद्धाश्रम में खाना की गुणवत्ता सही है या नहीं. इसकी तस्वीर डिस्ट्रिक्ट एडमिस्ट्रेशन के फेसबुक पर अपलोड किया जाता था और लोग डीएम के संवेदना की तारीफ करते नहीं थकते थे पर आज तस्वीर थोड़ी उलट हो गई है.
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बिहार के दूसरे सबसे बड़े जिला कहे जाने वाले मोतिहारी में खुला इकलौते वृद्धाश्रम में भुखमरी के हालात हैं. यहां पर करीब दो माह से प्रशासन ने खाना देना बंद कर दिया है. जिन बुजुर्गों को उनके अपनों ने छोड़ दिया था, अब उन्हें प्रशासन ने भी ठुकरा दिया है. इस वृद्धाश्रम की शुरुआत नगर निगम ने किया था.
मोतिहारी नगर निगम के उप मेयर डॉ. लालबाबू प्रसाद का कहना है कि मोतिहारी का वृद्धाश्रम बंद कर अब समाज कल्याण विभाग ने बेतिया में वृद्धाश्रम खोला है. बेतिया में ही मोतिहारी के वृद्ध लोगों को रहने की व्यवस्था है. उप मेयर के जवाब पर कई सामाजिक संगठन सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मोतिहारी में चल रहे वृद्धाश्रम को बंद करने का क्या औचित्य है? आश्रम में रह रहे बुजुर्ग भी बेतिया नहीं जाना चाहते, क्योंकि मोतिहारी की व्यवस्था शानदार थी. खाने-पीने से लेकर दवा तक, हर चीज की यहां व्यवस्था थी पर अब सब बंद कर दिया गया है.
जागरूक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोतिहारी नगर निगम क्या इतना गरीब हो गया है कि एक वृद्धाश्रम का खर्च नहीं उठा सकता? यहां के नेता या अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिन बुजुर्गों को भूखे मरने के लिए सिस्टम ने छोड़ दिया था, फिलहाल दो माह से समाज के संवेदनशील लोगों के चन्दे से वृद्धाश्रम में भोजन बन रहा है पर सिस्टम में बैठे बड़े साहब चुप हैं.