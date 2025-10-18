Motihari Assembly Seat: जेल जाने का खतरा टला, अब विधानसभा का रास्ता! देवा गुप्ता को RJD का टिकट

Motihari Assembly Seat: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है. कमोबेश सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिम्बल दे दिया है, लेकिन मोतिहारी विधानसभा से देवा गुप्ता को राजद का टिकट मिलना काफी चर्चा में आ गया है. हालांकि, देवा गुप्ता को किसी अन्य पार्टी से भी टिकट मिलता तब भी चर्चा जरूर होती. चर्चा की वजह बताने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि देवा कौन हैं? और उसे टिकट कैसे मिली?

बताया जाता है कि एक तरफ मोतिहारी विधानसभा से टिकट के कई दावेदार थे तो दूसरी तरफ देवा गुप्ता पर एक के बाद एक मुकदमा मोतिहारी में दर्ज होता जा रहा था. देवा गुप्ता मोतिहारी नगर निगम के मेयर प्रीति गुप्ता के पति हैं. देवा गुप्ता की राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से है, जोकि मेयर चुनाव में लोगों ने देखा था.

राजन हत्याकांड में देवा गुप्ता के अप्राथमिकी अभियुक्त बन जाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि देवा गुप्ता को राजद से टिकट नहीं मिल सकता है. देवा गुप्ता ने 16 तारीख को पटना हाइकोर्ट में नगर थाना में दर्ज राजन हत्याकांड को रद्द करने की गुहार लगाई थी उक्त मामले में अगले दिन यानी 17 तारीख को हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 घंटे यानी आज 18 तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है.

हाइकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए लिखा है कि मोतिहारी सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होते ही उनका स्टे का आदेश खत्म माना जायेगा. इसका मतलब देवा को आज ही अपना एंटीसीपेट्री बेल मोतिहारी कोर्ट में फाइल करना होगा. ऐसे में देवा गुप्ता के लिए अब आसान होगी कि वो अपना नामांकन आराम से दाखिल कर सकते है.

मोतिहारी विधानसभा के टिकट के कई दावेदार थे, पर हाइकोर्ट से देवा गुप्ता को अपने गिरफ्तारी पर स्टे मिल जाने के बाद सुबह 4 बजे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ उनके गाड़ी पर बैठकर तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे और तेजस्वी यादव के हाथों उन्हें राजद के टिकट मिला. मोतिहारी विधानसभा बीजेपी की परंपरागत सीट है. ऐसे में चुनाव जीतना देवा गुप्ता के लिए मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं होगा.

मोतिहारी विधानसभा से राजद के कद्दावर नेता विनोद श्रीवास्तव को टिकट मिलना तय था. विनोद श्रीवास्तव रातभर तेजस्वी ने के आवास पर ही थे कि अगली सुबह उन्हें टिकट मिल जाएगा, पर इस बीच इंडिया एलायंस में सीट बंटवारे से थोड़े नाराज चल रहे मुकेश सहनी अहले सुबह तेजस्वी यादव के आवास पर देवा गुप्ता को लेकर पहुंचे और गठबंधन का हवाला देते हुए अपना वीटो लगाते हुए मोतिहारी विधानसभा का टिकट देवा गुप्ता को दिलवा दिया.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

