Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Raxaul News: क्या होता है ‘रुपयों का मेला’? जिसे देख हैरान हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज, खुद को नहीं रोक पाए

Raxaul News: रक्सौल शहर के बाटा चौक से मैत्री पुल तक रुपए का मेला लगा हुआ दिखेगा. अनिरुद्ध महाराज को जब पता चला कि रक्सौल बॉर्डर पर रुपए का मेला लगता है, तो खुद को रोक नहीं सकें .

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:27 AM IST

Raxaul News: आप जब भारत से नेपाल की तरफ जाएंगे तो रक्सौल शहर के बाटा चौक से मैत्री पुल तक हाइवे के पूर्व साइड में रुपए का मेला लगा हुआ दिख जएगा. ऊंचे-ऊंचे टेबल पर रंग बिरेंगे नोट से सजाए टेबल नजर आएगा. उस टेबल पर 10 रुपए से लेकर 500 तक के नोट रहते हैं और यह 'रुपए का मेला' दिन के उजाले से लेकर देर रात तक लगा रहता है. 

कमीशन के खेल में होती है नोट की अदला बदली
रुपए के बाजार में कमीशन पर रुपए की खरीद बिक्री की जाती है. भारत नेपाल के बीच समझौता के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.6 का दर तय कर रखा है. इसके अनुसार भारतीय एक हजार का नोट नेपाल में सोलह सौ होंगे. उसी तरह नेपाल के एक हजार रुपया भारत में 650 पच्चीस रुपया होगा. इसी रुपए को बदलने के लिए सटही दुकानदार अधिक कमीशन लेते है. रुपए के मेला लगाने वाले सटही दुकानदार नेपाल के एक हजार के नोट को भारतीय नोट में पच्चीस रुपया कमीशन काटकर छहः सौ रुपए में लेते है और भारत के एक हजार रुपए का नेपाली सोलह सौ नेपाली करेंसी के बदले 1550 रुपए देते है. ये कमीशन का रेट समय समय पर बदलता रहता है.

नेपाल सरकार के अधीन चलता है एक्सचेंज सेंटर
सीमापार बिरंगज में नेपाल राष्ट्र बैंक के निगरानी में कई मनी एक्सचेंज काउंटर संचालित है. यहाँ से सरकार के द्वारा तय राशि का अदला बदली आसानी से कर सकते है. लेकिन रक्सौल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है. जिसका सीधा फायदा ये सटही काउंटर वाले उठाते है. और लोगो से नोट बदलने के लिए मोटी रकम वसूल करते है.

इसे बन्द करने का कभी नहीं हुआ मुकम्मल प्रयास
हाइवे के किनारे रुपए के मेला लगने के बावजूद आजतक इसे बन्द करने का प्रशासन के द्वारा कोई प्रयास नही किया गया. ये सटही दुकानदार प्रशासन को समझाने में सफल हो जाते है की हमलोग मात्र 25 हजार तक का अदला बदली करते है. जबकि सूत्रों की माने तो हक्कीत यह है की इस छोटी सी दिखने वाले टेबल से लाखो रुपया का बेनामी लेनदेन आसानी से किया जाता है. सड़क के किनारे 32 से ज्यादा सटही काउंटरों से प्रतिदिन लगभग करोड़ो के लेनदेन किया जाता है. इसी सटही काउंटर के आड़ में हुंडी कारोबार से इनकार नही किया जा सकता है. लेकिन आज तक प्रशासन ने रेड कर इस सबंध में कोई जांच करना मुनासिब नहीं समझा. बता दें कि अनिरुद्ध महाराज जी को जब पता चला कि रक्सौल बॉर्डर पर रुपए का मेला लगता है. जहां रुपए से रुपए खरीदने के 32 स्टॉल लगते है तो खुद को अनिरुद्ध जी महाराज रोक नहीं सकें . रक्सौल बॉर्डर पर रुपए के मेला (सटही ) काउंटर देखने पहुंच गए थे.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

