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Raxaul News: भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल बीरगंज को जोड़ने वाली मैत्री पुल के समीप हरैया थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में एक म्यांमार की युवती और एक भारतीय युवक को हिरासत में लिया गया है. प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. एसएसबी की बीआईटी टीम द्वारा मैत्री पुल के पास जांच के दौरान एक युवक और युवती को रोककर उनके पहचान पत्रों की जांच की गई. युवक ने अपना आधार कार्ड दिखाया, जिसमें उसका नाम सद्दाम मंसूरी और पता सीतामढ़ी दर्ज था. वहीं, युवती ने अपना नाम अंजुम खातून बताते हुए आधार कार्ड प्रस्तुत किया.
हालांकि, युवती की शारीरिक बनावट और अन्य विवरण आधार कार्ड में दर्ज पहचान से मेल नहीं खाने पर एसएसबी जवानों को संदेह हुआ. इसके बाद जब युवती के मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें मौजूद पासपोर्ट से खुलासा हुआ कि वह म्यांमार की निवासी है और उसका वास्तविक नाम बुमा देवी है. जांच में सामने आया है कि सीतामढ़ी निवासी सद्दाम मंसूरी फेसबुक पर कथित तौर पर सोनू बाबू नाम से आईडी चलाता था. इसी दौरान उसकी पहचान म्यांमार की रहने वाली बुमा देवी से हुई. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. बुमा देवी म्यांमार से मुंबई पहुंची थी, जहां सद्दाम ने उसे रिसीव किया और बाद में गुजरात ले गया. युवती की पहचान छिपाने के लिए कथित रूप से सद्दाम की भतीजी मुस्कान खातून के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया.
पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सद्दाम की बहन की शादी नेपाल के बीरगंज स्थित रानीघाट क्षेत्र में हुई है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सद्दाम और बुमा देवी नेपाल के बीरगंज गए थे, जहां छपकैया स्थित एक मस्जिद में मौलवी शौकत अली द्वारा दोनों का निकाह कराए जाने की बात सामने आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक विदेशी नागरिक के पास भारतीय आधार कार्ड कैसे पहुंचा और इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल हरैया थाना में एसएसबी समेत अन्य जांच एजेंसियां दोनों से गहन पूछताछ कर रही हैं. साथ ही दस्तावेजों की सत्यता और संभावित फर्जीवाड़े के एंगल से भी जांच की जा रही है. इस मामले में रक्सौल के DCP मनीष आनंद ने बताया कि विदेशी महिला म्यांमार की रहने वाली है. दोनों शादी के लिए नेपाल जा रहा था, शक के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया, जांच की जा रही है.