पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सद्दाम की बहन की शादी नेपाल के बीरगंज स्थित रानीघाट क्षेत्र में हुई है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सद्दाम और बुमा देवी नेपाल के बीरगंज गए थे, जहां छपकैया स्थित एक मस्जिद में मौलवी शौकत अली द्वारा दोनों का निकाह कराए जाने की बात सामने आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक विदेशी नागरिक के पास भारतीय आधार कार्ड कैसे पहुंचा और इस पूरे मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल हरैया थाना में एसएसबी समेत अन्य जांच एजेंसियां दोनों से गहन पूछताछ कर रही हैं. साथ ही दस्तावेजों की सत्यता और संभावित फर्जीवाड़े के एंगल से भी जांच की जा रही है. इस मामले में रक्सौल के DCP मनीष आनंद ने बताया कि विदेशी महिला म्यांमार की रहने वाली है. दोनों शादी के लिए नेपाल जा रहा था, शक के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया, जांच की जा रही है.