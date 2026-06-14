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म्यांमार की 'बुमा देवी' को 'अंजुम खातून' बना कर रचाया निकाह; नेपाल भागने की फिराक में सद्दाम मंसूरी के साथ रक्सौल बॉर्डर पर गिरफ्तार

रक्सौल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने म्यांमार की एक लड़की और सीतामढ़ी के सद्दाम मंसूरी को नकली आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई थी. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ने एक-दूसरे से निकाह भी किया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:54 PM IST
म्यांमार की 'बुमा देवी' को 'अंजुम खातून' बना कर रचाया निकाह; नेपाल भागने की फिराक में सद्दाम मंसूरी के साथ रक्सौल बॉर्डर पर गिरफ्तार
Image Credit: म्यांमार की &#039;बुमा देवी&#039; को &#039;अंजुम खातून&#039; बना कर रचाया निकाह

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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