शिवहर में पहली बार गूंजेगी रेल की सीटी: सीतामढ़ी और मोतिहारी के बीच बिछेगी नई रेल लाइन, दो चरणों में पूरा होगा काम

Bihar Train News: सीतामढ़ी-शिवहर-मोतिहारी रेलखंड की मांग काफी पुरानी है. अब कहीं जाकर इसे मंजूरी मिली है. मोतिहारी से सीतामढ़ी तक नई रेल बिछाने में करीब 926 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही शिवहर से सीतामढ़ी और शिवहर से मोतिहारी के बीच कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे.
Sitamarhi-Motihari New Rail Line: दशकों से बिहार में जिस रेलमार्ग की मांग की जा रही थी, अब वह आकार लेने लगी है. जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी-शिवहर-मोतिहारी रेलखंड की, जिसकी मांग बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बनने का रास्ता साफ हो गया है. 926 करोड़ रुपये से इस रेलखंड के बन जाने से शिवहर अपने नजदीकी बड़े शहरों मोतिहारी और सीतामढ़ी से सीधे जुड़ जाएगा. पहले चरण में सीतामढ़ी से शिवहर के बीच 28 किलोमीटर तो दूसरे चरण में शिवहर से मोतिहारी तक करीब 51 किलोमीटर नई रेल लाइन डाली जानी है. शिवहर से सीतामढ़ी और शिवहर से मोतिहारी के बीच कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे.
इस रेलखंड के निर्माण से शिवहर जिले के मीनापुर प्रखंड को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है. अभी यहां की 5 लाख की आबादी को ट्रेन पकड़ने के लिए या तो मुजफ्फरपुर या फिर बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन तक जाना होता था, लेकिन इस नई रेलखंड के बन जाने से उनको सहूलियत हो जाएगी और समय भी बचेगा. इस रेलखंड के बन जाने से शिवहर देश की राजधानी और महानगरों से सीधे जुड़ जाएगा.
इस रेलखंड पर बागमती नदी पर एक हाई लेवल रेल पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और रेलवे से इसके लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया है. बागमती नदी पर पुल शिवहर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 61 मीटर तो चौड़ाई करीब 9 मीटर होगी. इस रेल पुल पर एक साथ दो रेल ट्रैक बनाए जाने हैं. अकेले इस पुल पर करीब 70 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं.
इस रेलखंड के निर्माण के लिए आवंटित 926 करोड़ रुपयों में से करीब 50 करोड़ जमीन के अधिग्रहण पर खर्च हो चुके हैं. रेलखंड के लिए मोतिहारी से शिवहर के बीच जियो टेक्निकल सर्वे पूरा किया जा चुका है. इसके अलावा सीतामढ़ी से रेवासी तक का टेंडर जारी हो चुका है. इस रेलखंड के निर्माण से स्थानीय बाजार न केवल बिहार, बल्कि देश के बड़े बाजारों से जुड़ जाएंगे. रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बड़े बदलाव की उम्मीद है.