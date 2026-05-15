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रक्सौल-बीरगंज बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया सोमालिया का नागरिक, अवैध वीजा पर नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में था

रक्सौल-बीरगंज बॉर्डर पर सोमालिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. वो अवैध वीजा पर नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में था. इमिग्रेशन विभाग ने रक्सौल मैत्री पुल के पास से उसे हिरासत में लिया है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 15, 2026, 03:20 PM IST

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रक्सौल-बीरगंज बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया सोमालिया का नागरिक
रक्सौल-बीरगंज बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया सोमालिया का नागरिक

Motihari News: इमिग्रेशन विभाग ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल बॉर्डर से एक सोमालिया नागरिक को गिरफ्तार किया है. यह विदेशी नागरिक एक अमान्य वीजा का इस्तेमाल करके नेपाल के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था. वह मेडिकल वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी वह चार महीने तक हैदराबाद में ही रहा.

सोमालियाई नागरिक की पहचान मोहम्मद अहमद फराह के रूप में हुई है. रक्सौल इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने इस विदेशी नागरिक को तब हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी, जब उन्होंने उसे रक्सौल सीमा पार करके नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए देखा. पूछताछ के दौरान यह पता चला कि यह व्यक्ति सोमालिया का नागरिक है. वह मूल रूप से मेडिकल वीजा पर हैदराबाद आया था, जिसकी समय-सीमा चार महीने पहले ही समाप्त हो चुकी थी.

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जांच के दौरान, इमिग्रेशन विभाग ने उस व्यक्ति को रक्सौल मैत्री पुल के पास हिरासत में ले लिया. रक्सौल के DSP मनीष आनंद ने बताया कि सोमालिया का वह नागरिक रक्सौल के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. हिरासत में लेने के बाद, इमिग्रेशन विभाग ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हरैया पुलिस थाने को सौंप दिया. इसके बाद, अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद उसे मोतिहारी न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया है.

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