सुगौली में उठा लेबर पेन, मोतिहारी में गूंजी किलकारी: रेल पुलिस की मुस्तैदी से दुनिया में सुरक्षित आया नन्हा मेहमान

Motihari News: मोतिहारी में रेल पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है. सप्तक्रांति एक्सप्रेस में सफर के दौरान लेबर पेन से जूझ रही महिला यात्री को समय रहते जीआरपी और रेलवे प्रशासन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. सदर अस्पताल में महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.
Motihari News: मोतिहारी में रेल पुलिस की मानवीय पहल और कर्तव्यनिष्ठा की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां खाकी वर्दी ने अपनी संवेदनशीलता से एक नई जिंदगी को सुरक्षित दुनिया में लाने में अहम भूमिका निभाई. रेल पुलिस की मदद से महिला यात्री फूलजहां आलम की गोद में खुशियों की किलकारी गूंज उठी. नवजात को गोद में लिए महिला और मौके पर मौजूद रेल पुलिस कर्मियों के चेहरे पर संतोष और जिम्मेदारी निभाने की आत्मसंतुष्टि साफ झलक रही थी. यह घटना न केवल पुलिस की तत्परता को दर्शाती है, बल्कि मानवीय मूल्यों की मिसाल भी पेश करती है.
दरअसल, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही सप्तक्रांति एक्सप्रेस (12558) में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सुगौली स्टेशन के पास विकलांग बोगी में सवार महिला यात्री फूलजहां उर्फ पिंकी को अचानक तेज लेबर पेन शुरू हो गया. महिला की हालत बिगड़ती देख ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने तुरंत मोतिहारी जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया.
सूचना मिलते ही बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर जीआरपी थाना प्रभारी संतोष कुमार एम्बुलेंस के साथ पहले से मौजूद रहे. जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, आनन-फानन में महिला पुलिस कर्मियों की सहायता से पीड़िता को सुरक्षित तरीके से ट्रेन से उतारा गया और तत्काल एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया. पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद संयम और तेजी के साथ अंजाम दिया गया.
सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया. डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस मानवीय कार्य के लिए रेल पुलिस की तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा की हर ओर सराहना हो रही है. वहीं, रेल पुलिस के चेहरों पर कर्तव्य निभाने की जो आत्मसंतुष्टि दिखाई दी, वह इस घटना को और भी खास बना देती है.
रिपोर्ट: पंकज कुमार