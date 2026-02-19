Advertisement
Motihari News: गन्ना लदे ट्रैक्टर को जबरन रोकने पर भड़के किसान, सुगौली चीनी मिल में हंगामा, चालक से मारपीट का आरोप

Motihari News: मझौलिया जा रहे गन्ना लदे ट्रैक्टर को सुगौली चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा जबरन रोकने और चालक से मारपीट के आरोप के बाद किसानों और चालकों ने मिल परिसर में जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंचे मिल प्रबंधन और पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया, जबकि मामले की जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:27 PM IST

Motihari News: बिहार मोतिहारी के सुगौली चीनी मिल उस समय विवादों के केंद्र में आ गई, जब मझौलिया चीनी मिल जा रहे गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर को जबरन रोकने का आरोप मिल कर्मचारियों पर लगा. इस घटना से नाराज किसानों और ट्रैक्टर चालकों ने मिल परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. देखते ही देखते मिल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. बाद में मिल प्रबंधन और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया. इस घटना ने गन्ना आपूर्ति को लेकर मिलों के बीच चल रही खींचतान और किसानों की परेशानियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

ट्रैक्टर चालक से मारपीट का आरोप
जानकारी के अनुसार भारगंवा पंचायत के कौवहां गांव निवासी ट्रैक्टर चालक जलाउद्दीन मियां शंभू यादव के ट्रैक्टर पर गन्ना लादकर मझौलिया चीनी मिल जा रहे थे. आरोप है कि मझौलिया प्रखंड के अमावा मन के पास सुगौली चीनी मिल के कर्मचारियों ने उनका ट्रैक्टर रोक लिया और गन्ना सुगौली मिल में ले जाने का दबाव बनाने लगे. चालक के मना करने पर उसे ट्रैक्टर से उतारकर मारपीट की गई और एक कर्मचारी ट्रैक्टर लेकर सुगौली मिल चला गया.

किसानों और चालकों का मिल परिसर में प्रदर्शन
घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में किसान और ट्रैक्टर चालक सुगौली चीनी मिल पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे. प्रदर्शनकारी संबंधित कर्मचारी को बुलाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. आक्रोश इतना ज्यादा था कि एक कर्मचारी को दौड़ाकर मारने की भी कोशिश की गई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया.

प्रबंधन और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत
स्थिति बिगड़ती देख मिल के महाप्रबंधक ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद मामला किसी तरह शांत हुआ. घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद गन्ना आपूर्ति व्यवस्था और मिल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

Motihari News

