Motihari News: शराब पीकर घर लौट रहे शख्स की संदिग्ध मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Motihari News: बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जिले में शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में ये खबर मोतिहारी से हैं, जहां शराब पीने से एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है. रामगढ़वा थाना क्षेत्र के पटनी गांव में शराब पीकर घर लौटने के दौरान खेत में बने गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

गड्ढे में मृत अवस्था में मिला शख्स

पुलिस के पूछताछ में परिजनों ने बताया है कि पटनी गांव का भुलन पटेल शाम में शराब पीने अवैध शराब भट्ठी में गया था. काफी रात होने तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढने के लिए निकले. इस दौरान खेत के पास छोटे से गड्ढे में मृत अवस्था में मिला. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शराब पीकर मरने की बात पुलिस को बताई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मौत शराब से हुई है या फिर दम घुटने से, इस बात का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है. बता दें कि रामगढ़वा और सुगौली प्रखंड के बीच से तिलावे नदी बहती है. इसी नदी के आसपास अवैध शराब की भट्ठी संचालित होती है.