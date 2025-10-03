Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: शराब पीकर घर लौट रहे शख्स की संदिग्ध मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Motihari News: मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के पटनी गांव में शराब पीकर घर लौटने के दौरान खेत में बने गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:36 PM IST

Motihari: शराब पीकर घर लौट रहे शख्स की संदिग्ध मौत
Motihari: शराब पीकर घर लौट रहे शख्स की संदिग्ध मौत

Motihari News: बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जिले में शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में ये खबर मोतिहारी से हैं, जहां शराब पीने से एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है. रामगढ़वा थाना क्षेत्र के पटनी गांव में शराब पीकर घर लौटने के दौरान खेत में बने गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. 

गड्ढे में मृत अवस्था में मिला शख्स
पुलिस के पूछताछ में परिजनों ने बताया है कि पटनी गांव का भुलन पटेल शाम में शराब पीने अवैध शराब भट्ठी में गया था. काफी रात होने तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन ढूंढने के लिए निकले. इस दौरान खेत के पास छोटे से गड्ढे में मृत अवस्था में मिला. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शराब पीकर मरने की बात पुलिस को बताई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.  

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस 
मौत शराब से हुई है या फिर दम घुटने से, इस बात का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है. बता दें कि रामगढ़वा और सुगौली प्रखंड के बीच से तिलावे नदी बहती है. इसी नदी के आसपास अवैध शराब की भट्ठी संचालित होती है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

