वैशाली को 4 मंत्री और पूर्वी चंपारण को एक भी नहीं; क्या केवल यात्राएं निकालने के लिए हैं गांधी की कर्मभूमि?

Nitish Kumar Oath Ceremony: जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया. उनके साथ कई मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. लेकिन पूर्वी चंपारण को एक भी मंत्री नहीं मिला. पश्चिम चंपारण को नारायण साह के रूप में एक मंत्री मिला. शपथ ग्रहण के बाद से चंपारण में वैशाली और मुंगेर की बहुत चर्चा हो रही है. नई सरकार में इन दोनों जगहों को कई सारे मंत्री जो मिले हैं. दोनों डिप्टी सीएम मुंगेर प्रमंडल के ही हैं. दूसरी ओर, महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, वहां से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया.

यह हाल तब है, जब चंपारण के मतदाताओं ने एनडीए को पूर्ण समर्थन दिया है. पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से 11 पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी, लेकिन मंत्री किसी को भी नहीं बनाया गया. पश्चिम चंपारण की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 महागठबंधन के खाते में गए और बाकी सब एनडीए को मिले. जिले से एक मंत्री बनाए गए हैं. दूसरी ओर, वैशाली जिले को चार मंत्री पद दिया गया है.

चंपारण के लोग अब अपनी तुलना वैशाली जैसे छोटे जिले से कर रहे हैं और एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पूर्वी चंपारण को एक भी मंत्री क्यों नहीं मिल सका? अंदरखाने यह भी बात सामने आ रही है कि पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज सीट से लोजपा रामविलास के विधायक राजू तिवारी का मंत्री बनना तय था पर एनडीए को दो बड़े नेताओं ने उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया.

हालांकि, दोनों बड़े नेता एक दूसरे के विरोधी माने जाते रहे हैं पर राजू तिवारी के मामले में दोनों एक हो गए. इस बात में सच्चाई है या नहीं, यह तो समय बताएगा. बीजेपी के प्रवक्ता राजा ठाकुर ने किसी को भी मंत्री नहीं बनाए जाने को दुःखद करार दिया है. कल्याणपुर के विधायक सचिन्द्र सिंह ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एवं पार्टी नेतृत्व को इसपर विचार करना चाहिए. मधुबन के विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि राजनीति में धैर्य बड़ी ताकत होती है.

दूसरी ओर, ढाका से राजद के टिकट पर जीते फैसल रहमान ने कहा, पूर्वी चंपारण के लोगों ने जिस उम्मीद से एनडीए को वोट दिया, नीतीश सरकार मंत्रिपरिषद के गठन में उस पर खरी नहीं उतरी. उन्होंने आरोप लगाया कि चंपारण के लोगों की अनदेखी की गई है.

एक तथ्य यह भी है कि 24 नवंबर, 2005 को सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने जब भी अपनी यात्राएं शुरू की हैं, उसके लिए चंपारण को पहले चुना है. 20 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार ने 15 यात्राएं निकाली हैं और सभी की शुरुआत चंपारण से ही हुई है. सवाल यह है कि राजनीतिक यात्रा निकालने के लिए चंपारण को चुना जाता है, लेकिन मंत्री पद के लिए वैशाली को तवज्जो क्यों दी जाती है.

नीतीश कुमार की अब तक की यात्राएं

12 जुलाई वर्ष 2005 में न्याय यात्रा

2009 में विकास यात्रा

2009 में ही धन्यवाद यात्रा

2010 में प्रवास यात्रा

2010 में ही विश्वास यात्रा

2011 में सेवा यात्रा

2012 में अधिकार यात्रा

2014 में संकल्प यात्रा

2014 में संपर्क यात्रा

2015 में निश्चय यात्रा

2017 में समीक्षा यात्रा

2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा

2021 समाज सुधार यात्रा

2023 समाधान यात्रा

2024 प्रगति यात्रा

